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TKO JE DARIALIZA AVILA CHEVALIER

Latinoamerikanka prešla na islam i postala prva zaštitnica imigranata, 'trumpovci' ogorčeni

Autor
Zoran Vitas
08.07.2026.
u 21:00

"Nedavno sam zamolila baku da mi malo priča o mojem djedu, a ona je rekla: 'Zvali su ga komunistom, ali stvarnost je takva da taj čovjek nije mogao tolerirati patnju ljudi'", rekla je Chevalier ​

Demokratski socijalisti Amerike najveća su socijalistička organizacija u Sjedinjenim Državama s više od 100.000 članova okupljenih u 50 organizacija u svim američkim državama. "Vjerujemo da radni narod treba voditi i ekonomiju i društvo na demokratski način kako bi se zadovoljile ljudske potrebe, a ne zato da se stvara profit samo za nekolicinu", piše na internetskoj stranici organizacije koja je već dala dva politička iznenađenja u posljednjih godinu dana.

Jedno je, dakako, Zohran Mamdani, newyorški gradonačelnik, a drugo je Darializa Avila Chevalier koja je pobijedila na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke 13. kongresnog okruga države New York pa se smatra da joj je mjesto u Kongresu zagarantirano. Pobijedila je Adriana Espaillata koji je u Kongresu zastupnik već 19 godina i to premoćno. Nije ona jedina iz redova krajnje lijeve frakcije Demokratske stranke. Claire Valdez također je pobijedila na unutarstranačkim izborima za kongresnu kandidatkinju u newyorškom 7. kongresnom okrugu.

Ključne riječi
Zohran Mamdani ljevica Trump Demokrati Darializa Avila Chevalier portret

Komentara 1

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PR
Prki
21:09 08.07.2026.

Svatko ima svoj luđački đir

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