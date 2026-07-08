Latinoamerikanka prešla na islam i postala prva zaštitnica imigranata, 'trumpovci' ogorčeni

Demokratski socijalisti Amerike najveća su socijalistička organizacija u Sjedinjenim Državama s više od 100.000 članova okupljenih u 50 organizacija u svim američkim državama. "Vjerujemo da radni narod treba voditi i ekonomiju i društvo na demokratski način kako bi se zadovoljile ljudske potrebe, a ne zato da se stvara profit samo za nekolicinu", piše na internetskoj stranici organizacije koja je već dala dva politička iznenađenja u posljednjih godinu dana.



Jedno je, dakako, Zohran Mamdani, newyorški gradonačelnik, a drugo je Darializa Avila Chevalier koja je pobijedila na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke 13. kongresnog okruga države New York pa se smatra da joj je mjesto u Kongresu zagarantirano. Pobijedila je Adriana Espaillata koji je u Kongresu zastupnik već 19 godina i to premoćno. Nije ona jedina iz redova krajnje lijeve frakcije Demokratske stranke. Claire Valdez također je pobijedila na unutarstranačkim izborima za kongresnu kandidatkinju u newyorškom 7. kongresnom okrugu.