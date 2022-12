Putinovi napadi na civile sve su promijenili: Amerikanci šalju razorne sustave Patriot i jačaju obranu Ukrajine

Američka administracija uskoro bi trebala i službeno potvrditi da će Ukrajini poslati obrambene raketne sustave Patriot, najnapredniji sustav protuzračne obrane što ga američka vojska posjeduje u svom arsenalu. Kako javljaju američki mediji, plan još trebaju verificirati ministar obrane Lloyd Austin, a onda i predsjednik Joe Biden, no to, čini se, više nije upitno. Riječ je o dalekosežnoj odluci i velikom preokretu s obzirom na to da je Washington, iako je od početka ruske invazije na Ukrajinu napadnutoj zemlji poslao golemu pomoć u oružju i opremi, dosad bio suzdržan prema slanju najnaprednijeg oružja Ukrajincima, osobito raketnih sustava dugog dometa, borbenih zrakoplova i borbenih tenkova.