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PROŠLI MJESEC UKINUO SANKCIJE

Trump odlučio skinuti Siriju s popisa sponzora terorizma

US President Donald Trump Meeting Syria's Interim President Ahmed Al-Sharaa in Riyadh
Foto: Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal P
1/4
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
09.07.2026.
u 03:00

Označavanje neke države kao sponzora terorizma donosi ograničenja na američku inozemnu pomoć, izvoz obrambene opreme i određene financijske transakcije

Predsjednik Donald Trump obavijestio je u srijedu sirijskog kolegu, predsjednika Ahmeda al-Šaraa,  da je odlučio ukloniti Siriju s američkog popisa država sponzora terorizma. "Obećao sam ukloniti sve prepreke koje vas sprječavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo uskoro ćete to napokon moći učiniti", napisao je Trump u pismu al-Šarai koje je vidio Reuters. "Imamo američke tvrtke spremne ulagati u Siriju i pomoći da vaša zemlja postane veća i uspješnija nego dosad", dodao je u pismu za koje je viši dužnosnik američke administracije rekao da je predano al-Šarai nakon sastanka s Trumpom u Ankari u srijedu.

Označavanje neke države kao sponzora terorizma donosi ograničenja na američku inozemnu pomoć, izvoz obrambene opreme i određene financijske transakcije. Prošlog je mjeseca Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je ukinuo američke sankcije Siriji, čime je omogućen kraj izolacije te zemlje od međunarodnog financijskog sustava. Nekoliko saudijskih tvrtki planira ulaganja vrijedna milijarde dolara kao dio saudijskih napora za potporu oporavka Sirije, a i druge su zaljevske države obećale financijsku pomoć. Trump je u srijedu pohvalio Šaraa, koji je bio zapovjednik Fronte Al-Nusra povezane s Al-Kaidom u Siriji prije nego što je prekinuo veze s tom skupinom 2016. godine. Krajem 2024. je predvodio koaliciju islamističkih pobunjeničkih frakcija u rušenju bivšeg sirijskog predsjednika Asada.

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Ključne riječi
Donald Trump SAD Sirija teroristi

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