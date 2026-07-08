Dječak nakon utapanja proglašen mrtvim, pet sati kasnije pronađen je živ u mrtvačnici

Američki dječak koji je pronađen bez svijesti u bazenu u Arizoni i proglašen mrtvim, kasnije je otkriven živ u bolničkoj "hladnoj sobi", pokazuje novoobjavljeno policijsko izvješće. Obitelj 18-mjesečnog dječaka panično je pozvala policiju nakon što su ga 8. veljače pronašli licem prema dolje u bazenu kuće u Gilbertu, predgrađu Phoenixa. Na mjesto događaja stigli su hitni službenici i započeli mjere spašavanja života. Dijete je potom prevezeno u bolnicu, gdje je oko sat vremena kasnije proglašeno mrtvim. Prema policijskom izvješću, policajci su liječniku u bolnici, dr. Aryanu Toosiju, rekli da su primijetili znakove života. Liječnik im je, prema izvješću, odgovorio: "Molim vas, radite svoj posao i pustite mene da radim svoj". "Završio sam medicinu s razlogom", rekao je Toosi, navodi se u izvješću.

Obitelj se okupila kako bi gledala NFL-ov Super Bowl kada je policija pozvana zbog dojave o utapanju. Policija u Gilbertu stigla je u kuću oko 17.30 po lokalnom vremenu, nakon čega je dječak prevezen u Mercy Gilbert Medical Center. Ondje je proglašen mrtvim u 18.20 sati, prenio je BBC. "Ako nema prigovora, želio bih proglasiti vrijeme smrti", rekao je Toosi, prema snimci kamere koju je nosio policajac, a do koje je došla lokalna podružnica NBC Newsa. "Vrijeme smrti 18.20. Trenutak šutnje", rekao je liječnik. Pet sati kasnije u bolnicu je stigao službenik Ureda medicinskog istražitelja okruga Maricopa, koji je utvrdio da dječak još diše, navodi policija. Dijete je potom helikopterom prevezeno u drugu bolnicu, gdje se oporavilo, a u međuvremenu je i pušteno kući.

Medicinska dokumentacija dječaka nije bila uključena u policijsko izvješće, zbog čega i dalje nije potpuno jasno što se točno dogodilo. Liječnikov odvjetnik Scott Holden rekao je za Associated Press "da u ovom slučaju postoji mnogo više, i činjenično i medicinski, nego što je dosad objavljeno". Policija preporučuje podizanje optužbi protiv roditelja zbog nemara. Prema policijskom izvješću, istražitelji su naveli da se u kući snažno osjećao miris marihuane, zbog čega su posumnjali da je dijete moglo imati nenadziran pristup bazenu. Ured državnog odvjetništva okruga Maricopa još nije objavio hoće li tražiti podizanje optužnice. Mercy Gilbert Medical Center priopćio je da je bolnica provela "temeljitu provjeru svih aspekata pružene skrbi kako bi se utvrdilo što se dogodilo i uvele značajne promjene za jačanje naše skrbi". Bolnica je slučaj nazvala "srceparajućom situacijom" te odbila objaviti dodatne detalje.