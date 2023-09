Indija će promijeniti ime u Bharat: Završni udarac kolonijalnom mentalitetu

Hoće li Indija uskoro promijeniti ime i vratiti se korijenima? Naime, na pozivnici predsjednice Indije Droupadi Murmu za banket na summitu G20, koji će se 9. i 10. rujna održati u New Delhiju, piše "The President of Bharat". Nacija s više od 1,4 milijarde ljudi službeno je poznata pod imenom Indija, kako u zemlji tako i u inozemstvu, no u ustavu je kao ravnopravno ime upisano i Bharat.

Ime mitskoga kralja

Indijskim nacionalistima koji su na vlasti, a vodi ih premijer Narendra Modi, ime Indija sporno je jer je simbol "kolonijalnog ropstva". Naime, Britanci, koji su Indijom vladali gotovo 200 godina, tadašnji Bharat preimenovali su u Indiju. Oporba kaže da je za ravnopravno korištenje oba imena, a vladajući nacionalisti su samo za Bharat. Promjenu imena podupiru dužnosnici Modijeve stranke Bharatiya Janata.

VEZANI ČLANCI:

– Još jedan udarac ropskom mentalitetu – rekao je Pushkar Singh Dhami, premijer države Uttarakhand, iz Modijeve vladajuće stranke. Modijeva stranka dugo je pokušavala izbrisati imena povezana s mogulskom i kolonijalnom prošlošću Indije. Modijeva vlada kaže da su promjene imena pokušaj povratka indijske hinduističke prošlosti. Bharat je sanskrtski naziv za Indiju i ima duboko ukorijenjeno značenje u indijskoj kulturi i povijesti.

Prema hinduističkim mitološkim tekstovima, Bharat je ime koje potječe od mitskog kralja Bharata, koji je bio jedan od predaka Pandava, lika iz epa Mahabharata. Naziv Bharat koristi se na hindskom jeziku kao alternativa za ime Indija. To je službeno ime Republike Indije na hindskom jeziku, a koristi se i u mnogim drugim indijskim jezicima. Ime Indija potječe od riječi Indus, koja se odnosi na rijeku Ind koja protječe kroz sjeverni dio Indije, a Bharat je izraz koji ima dublje kulturno značenje. Kao takav, Bharat simbolizira indijsku tradiciju, povijest i kulturni identitet te podsjeća na dugu povijest cijele regije.

Republika Indija jedna je od najvećih i najraznolikijih zemalja na svijetu. Smještena je na južnom dijelu azijskog kontinenta i graniči s Pakistanom na zapadu, Kinom na sjeveru, Nepalom i Butanom na sjeveroistoku te Bangladešom i Mjanmarom na istoku. Na jugu ga okružuje Arapsko more, Bengalski zaljev i Indijski ocean. Ova geografska raznolikost donosi raznolike krajolike, od planinskih lanaca Himalaja do sušnih pustinjskih regija Thara na zapadu i plodnih ravni Gangesa i Brahmaputre na sjeveroistoku.

Jedna od najupečatljivijih karakteristika Indije je njezina raznolika kultura. Zemlja je dom brojnih jezika, religija, etničkih grupa i tradicija. Hinduizam, islam, kršćanstvo, sikhizam, budizam i druge vjere žive zajedno, čineći Indiju jednim od najvećih centara religiozne raznolikosti na svijetu. Indija ima bogatu povijest koja seže tisućama godina unatrag. Bila je dom velikih carstava kao što su Mauryan, Guptan i Mughala, a kasnije je postala britanska kolonija. Godine 1947. Indija je stekla neovisnost od britanske vlasti, a Mahatma Gandhi postao je ikona nenasilnog otpora i borbe za slobodu.

Promjene imena kroz povijest

Kroz povijest, mnoge zemlje suočavale su se s potrebom za promjenom svog imena iz različitih razloga. Nekada su te promjene bile uzrokovane političkim previranjima, dok su u drugim slučajevima bile motivirane borbom za neovisnost i oslobađanjem od kolonijalne prošlosti. No, bez obzira na razlog, one su često izazivale kontroverze i polemike, ali su u većini slučajeva služile kao snažan simbol nacionalne samosvijesti i identiteta. Tako je Demokratska Republika Kongo gotovo tri desetljeća bila poznata kao Zair, ime izvedeno iz nekadašnjeg imena rijeke Kongo.

Godine 1997. ta je afrička država vratila svoje ime u DRK nakon promjene režima. Šri Lanka, nekada poznata pod imenom Cejlon, nosila je dugo godina ime koje je imalo veze s njezinom kolonijalnom prošlošću. To ime, koje potječe iz portugalskog jezika, danas podsjeća na period povijesti kada je ova prekrasna otočna država bila pod stranom vlašću. Službeno je vlada promijenila ime 1972., dok su sve državne institucije slijedile taj primjer tek 2011. godine.

Burkina Faso, nekada poznata kao Gornja Volta zbog svog položaja na gornjem toku rijeke Volte, doživjela je promjenu imena 1984. kada ju je tadašnji predsjednik odlučio preimenovati. Spojio je dvije domaće riječi kako bi stvorio novo ime "Burkina Faso", što znači "zemlja nepotkupljivih ljudi". I Sjeverna Makedonija do veljače 2019. bila je poznata kao Republika Makedonija, a nakon dodavanja riječi "Sjeverna" u naziv riješen je dugogodišnji spor sa susjednom Grčkom.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO U napadu na ukrajinski grad 16 poginulih, među njima dijete: Moramo zaustaviti rusko zlo