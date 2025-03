Imao problema s kockom, pa klijentima banke uzeo oko pet milijuna eura

On je bio voditelj poslovnice Slatinske banke u Pitomači, ona je radila u toj banci kao blagajnik, a zatim i kao osobni bankar. Na koncu su oboje optuženi za razne zloporabe, kojima su banku te klijente, njih gotovo 150 oštetili za oko pet milijuna eura. Priča se odvijala od 2012. do 2019., no optužnica je podignuta tek u veljači 2025.

Uglavnom, tužiteljstvo je optužnicu podiglo protiv Nevena B. (54) i Marijane B. (43), a tereti ih se da su oročene depozite klijenata, bez suglasnosti klijenta razročavali, pri čemu su krivotvorili potpise klijenata. Potom su obavljali isplate s računa klijenta i štednih knjižica, podizali lombardne kredite te krivotvorili dokumente kako bi prikazali da su klijenti odmah nakon oročenja od njega odustali ili stornirali depozit u sustavu banke. Neven B. tereti se da je novac zadržao za sebe, a radilo se o gotovo pet milijuna eura. I on i njegova suoptuženica su se tijekom istrage branili šutnjom, no tijekom istrage je ispitan veći broj svjedoka te je prikupljena dokumentacija iz banke, koja po tužiteljstvu, dokazuje navode optužnice.

- U poslovnici banke u Pitomači često se probijao blagajnički maksimum zbog čega se posumnjalo da se sve ne radi na zakoniti način. Stoga je Uprava banke predložila da se provede izvanredna i nenajavljena kontrola. Kada sam na dan kontrole Nevena B. upoznala s tim, on je rekao da iznenada mora otići obaviti nešto. Marijani B. sam rekla da otvori sef, a on je počela plakati. Tada mi je postalo jasno da nešto nije uredu. Ona je govorila da je sve radila po nalogu šefa, a kada se on vratio kazao je da je sve nepravilnosti radio sam. Pitala sam ga je li sve u redu, ima li nekih obiteljskih problema, prijeti li mu netko... Odgovorio je da je sve u redu. U nekom je trenutku kazao da nedostaje novac od depozita klijenata, a u tom trenutku nikome nije bilo poznato o kolikom se iznosu radi. Sačinjen je zapisnik, evidentirani su manjci, a Neven B. je spominjao da je imao problema s ovisnošću o igrama na sreću i kockanju - kazala je svjedokinja.

Knjigovodstvenim vještačenjem utvrđeno je da je u inkriminirano vrijeme Neven B. dosita bio ovisnik o igrama na sreću te da je u to vrijeme na kladionicama i u Hrvatskoj lutriji potrošio 2,5 milijuna eura. Istovremeno je na karticama je imao trošak od 423.438 eura, što po stavu vještaka, nije mogao platiti iz svojih redovitih primanja bez počinjenja kaznenih djela.

