Imamo 900.000 starijih od 65 godina i 15.000 djece manje

Hrvatska je lani sredinom godine prema procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS) imala 3,866 milijuna stanovnika, odnosno oko pet tisuća manje nego na popisu 2021. godine kada smo imali 3,871 milijuna stanovnika. No zabrinjavajuće je da smo u odnosu na popis stanovništva do lani izgubili gotovo 15 tisuća djece do 14 godina, te smo sredinom 2024. prema procjeni DZS-a imali 537,7 tisuća djece te dobi. Smanjenje broja djece do 14 godina bilo bi i izraženije da se u Hrvatsku nije doselio znatan broj djece raseljenih Ukrajinaca.

Naime, još su podaci krajem 2023. pokazali da u Hrvatskoj živi 114,6 tisuća stranih državljana i među njima 9953 djece do 14 godina, od čega je iz zemalja izvan EU 8831 dijete. Za očekivati je da se većina doseljene djece odnosi na potomke raseljenih Ukrajinaca, kojih prema podacima Eurostata imamo gotovo 26 tisuća u Hrvatskoj. Također, privremeni podaci DZS-a pokazuju da se u Hrvatskoj broj starijih u dobi od 65 i više godina povećao za gotovo 28 tisuća te u odnosu na popis 2021. imamo 897 tisuća stanovnika u dobi od 65 godina i više. Inače, prema popisu stanovništva iz 2021. udio djece do 14 godina u populaciji bio je tek 14%, a udio starijih od 65 i više godina približio se četvrtini (22,45%).

Prosječna starost stanovništva Hrvatske je 2023. iznosila 44,4 godine, a očekivano trajanje života hrvatskih građana je 78,6 godina. Za žene je očekivano trajanje života 81,7 godina, a za muškarce 75,4 godine. U Hrvatskoj je krajem 2023. živjelo 114.616 stranih državljana. Najviše stranih državljana imamo iz Ukrajine, BiH, Nepala, Srbije, Indije, Filipina, Njemačke, Slovenije, S. Makedonije te Kosova.

GALERIJA Ovo su najljepša i najpoznatija sela u Hrvatskoj, možete li ih prepoznati po samo jednoj fotografiji?