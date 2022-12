Ima li razlike u klečanju u molitvi na Trgu i koračanju u Povorci ponosa?

Bilo je to u vrijeme održavanja nekih od izbora krajem 1990-ih, koje je pratio i jedan novinar BBC-ja. Raspravljali smo o rezultatima, a sjećam se da je on na kraju zaključio da će "vama Hrvatima trebati još šest do sedam izbornih ciklusa dok vam ne sjedne demokracija".



To me tada strašno uvrijedilo s obzirom na to da smo mi već odrađivali treći ili četvrti izborni ciklus. Smatrali smo se demokracijom, a on će da nam treba još 24 ili 28 godina da bismo je spoznali. Sada u potpunosti razumijem zašto mi je taj napuhani Britanac tada to govorio. Nije on rekao ništa novoga. I u Bibliji je opisana priča u kojoj nakon oslobađanja Izraelaca iz Egipta Mojsije vodi svoj narod u obećanu zemlju i bolji život, no taj je put po Sinaju trajao 40 godina.