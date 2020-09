Uhićeni šef Janafa ima čak 4 tvrtke, a nijedna nema zaposlenih: Evo kako su poslovale

Sad već bivši predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević u svojoj imovinskoj kartici prijavio je vlasništvo, odnosno suvlasništvo nad dvije tvrtke – jedna je Finkor, čiji je 100-postotni vlasnik, a u imovinskoj kartici navodi da je upravljačka prava nad tom tvrtkom prenio na odvjetnički ured Šoštarić. Kovačević je naveo i da je suvlasnik pet posto tvrtke Rašeljke iz Novske, a svoja upravljačka prava iz te tvrtke također je prebacio na odvjetnički ured Šoštarić.

No, Kovačević je vlasnik i tvrtke Centar ekonomskog razvoja – CER, koja je zajedno s njim navedena kao osnivač tvrtke Finkor. No vlasništvo nad CER-om nije naveo u svojoj imovinskoj kartici. Kao direktorica obiju tvrtki navodi se Ivana Širić. Finkor je pri tome prijavljen na adresi Slovenska 9, a CER u Ulici Božidara Adžije 22 u Zagrebu. Finkor je pak osnivač tvrtki Glob Fi i Eko-Glob u kojima je također direktorica Ivana Šerić, a registrirane su u Slovenskoj 9.

Nije znala da je imenovana

Prema podacima Poslovne Hrvatske, Finkor je registriran za djelatnost nespecijalizirana trgovina na veliko. Tvrtka je lani ostvarila ukupan godišnji prihod u iznosu od 301.099 kuna te neto dobit od 137.600 kuna. Glob Fi bavi se računalnim programiranjem i lani je imao 35.000 kuna prihoda te 31.000 kuna dobiti. Eko-glob je pak registriran za skupljanje neopasnog otpada, a lani je imao 49.000 kuna prihoda i 21.000 kuna dobiti. CER je pak lani uprihodovao 128.000 kuna i imao neto dobit od 72.000 kuna. Ni u jednoj od ovih tvrtki koje se povezuju s Kovačevićem nema zaposlenih. Kovačević u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio ni da je član, pa ni predsjednik udruge HR+.

Sjedište HR+ je također u Slovenskoj 9, a osnivačka skupština udruge je održana 2016. Kao cilj HR+ navedeno je da je ta udruga osnovana za promicanja i stvaranja izvrsnosti u ekonomskim društvenim odnosima, promicanje znanja na području društvenih ekonomskih odnosa, stvaranje jednake šanse za sve populacijske skupine u društvu. U registru udruga navedeno je pak da je potpredsjednica HR+ Vesna Trnokop, koja je vodila Janaf od 2001. do 2004. No, ona je novinarima kazala da nije znala da je potpredsjednica Kovačevićeve udruge i da nije bila na njenoj osnivačkoj skupštini. U Slovenskoj 9 je bio i takozvani Kovačevićev klub u koji su zalazili mnogi poznati političari i poslovnjaci.

FOTO: Uhićenje Dragana Kovačevića prošlog tjedna

Prema njihovim svjedočenjima, radi se o malom prostoru u kojem su se družili nekad uz kartanje, a nekad samo uz piće i jelo. U taj klub je, kako sumnjaju istražitelji, Krešo Petek donio Kovačeviću mito od 1,96 milijuna kuna, na Martinje prošle godine. A baš taj dan je u Slovenskoj 9 bio i suprug bivše predsjednice RH Jakov Kitarović. Prema vlastitim priznanjima u Kovačevićev klub su zalazili i aktualni predsjednik RH Zoran Milanović, bivši predsjednik Stipe Mesić, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, Radimir Čačić kao i o neki bivši i sadašnji ministri. Upućeni kažu da to nije ništa čudno jer je Kovačević imao širok krug prijatelja i poznanika, a često je i njima ustupao prostor u Slovenskoj 9 za organizaciju nekih njihovih proslava. Klub je slovio kao okupljalište Slavonaca pa je u njega, priznao je, dolazio i ministar Josip Aladrović.

Suteren sa separeima

Prostor kluba je pak na dvije etaže, kažu nam oni koji su bili ondje, u njega se ulazilo odmah s ceste na gornju etažu, koja ima šank te stol s visokim stolcima. Nije riječ o velikom prostoru, 30-ak četvornih metara. Donji dio kluba je u suterenu i to je nešto veći prostor s nekoliko stolova i separea u koji stane najviše 20-ak osoba. Iako su se u javnosti pojavile informacije da je ulazak u klub bio moguć samo uz ostavljanje mobitela na ulazu, naši sugovornici koji su bili u klubu kažu da to baš i nije točno i da oni nisu to morali učiniti.