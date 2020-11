'Ili mi ili korona' slogan za lokalne izbore, u kojima će pandemija biti adut i alibi

Ne vrati li se nekako život u staro normalno, korona će biti jedna od neizbježnih tema i uoči lokalnih izbora na proljeće iduće godine, pa će se, uz asfaltiranje makadama, polaganja kanalizacijskih cijevi, prireza i opremanja poduzetničkih zona, raspredati i o tome koja je doza lockdowna prihvatljiva za osjetljivo biračko tijelo. Uostalom, i za proljetnog djelomičnog zatvaranja građani su nagrađivali i kažnjavali župane, gradonačelnike i načelnike na listama, ovisno o tome jesu li bili za ili protiv strožih mjera poput propusnica.

Elaborirat ćemo takva lokalna (ne)snalaženja i konkretnim primjerom sa sjevera Hrvatske, gdje se upravo ovih dana odigrava političko-javnozdravstveno-ekonomski fajt između grada i županije ili, da personaliziramo, između varaždinskog gradonačelnika dr. sc. Ivana Čehoka i župana Radimira Čačića. Čehok i varaždinski stožer, koji vodi njegov dogradonačelnik Zlatan Avar, zauzeo je rovovsku poziciju sa stavom da su žarišta virusa u velikim proizvodnim pogonima, a ne u kafićima i otvorenim prostorima, kako tvrde Čačić i njegov šef županijskog stožera Robert Vugrin iz redova Reformista. Čehok traži masovno testiranje u tvornicama jer tvrdi da postoje pogoni u kojima je 40 posto radnika zaraženo kako bi se locirala žarišta i zaraženi poslali kućama u izolaciju, dok Čačić smatra da je bolje rješenje zatvoriti ugostiteljske objekte, kulturne i sportske sadržaje u kojima radi tek oko tri posto od 63.000 ukupno zaposlenih u županiji.

Nasuprot tome, Grad je čak spreman osigurati od milijun do dva milijuna kuna za testiranja, no problem je što nema liječničkog kadra koji bi ta testiranja proveo. Bolnica i Zavod za javno zdravstvo su, naime, u rukama županije kao njihovih osnivača. Čehok, dakle, ima i ideju i benzin, ali nema izvođače. Iz gradskog stožera inicijativa je odaslana nacionalnome na usvajanje, no nacionalni je zasad poslušao samo Čačićeve prijedloge o zatvaranju ugostiteljskih objekata i sportskih dvorana. Primjer je to kako i lokalna razina može inicirati protuepidemijske mjere, ako ima dovoljno jakog zagovarača. A Čačić kao šef parlamentarne stranke koja podržava o svakom saborskom glasu ovisnu Vladu Andreja Plenkovića, to svakako jest. Čehok nije, ali zato sad koristi svaku priliku da Čačiću poruči da bi bilo fer da ugostiteljima i drugima koji su zakinuti osigura odštetu iz županijskoj proračuna. S ponašanjem HDZ-ovaca iz varaždinskoj kraja koji, kako tvrdi, opstruiraju mjere, Čačić je upoznao i Andreja Plenkovića. Smatra da se skupljaju politički poeni na nečemu na čemu ne bi trebali.

– Zato ću ih još jače pomesti na izborima jer građani nisu idioti – rekao nam je Čačić. S velikom sigurnošću možemo predvidjeti da na lokalnim izborima dogodine sigurno neće dobiti glasove djelatnika jednoga sportskog centra u Varaždinu, koji vodi kći trenera Branka Ivankovića Mija Ivanković.

– Na žalost, svih 17 djelatnika će potpisati poslovno uvjetovan otkaz i idu na burzu na teret države najmanje tri mjeseca, a tvrtka TTS Sport ide u mirovanje. Vjerujemo da će se mnogi privrednici u Županiji odlučiti na isti korak jer je to najbolje i najbezbolnije rješenje i za djelatnike i za tvrtke. Žao nam je da je nacionalni stožer pokleknuo pred napadima župana Varaždinske županije, ali ih i razumijemo s obzirom na to da znamo s kim su imali posla. Ovim putem javno pozivamo župana Radimira Čačića da na jednako agilan način kako je predložio i dogovorio ove rigorozne mjere, isto tako agilno osigura iz proračuna Županije protumjere. Vidimo se sljedeće godine, a vi dragi naši djelatnici, klijenti i simpatizeri, ne zaboravite u svibnju na izborima tko vam je uzeo kruh iz usta – otvoreno je poručila mlada poduzetnica.

Čačić bi mogao, ako mu to ne zaborave do svibnja, ostati i bez glasova onih koji vole ispijati kave u kafićima, klizati se i obilaziti adventske kućice. Klizalište i manifestacija Advent u Varaždinu ideje su gradske vlasti koje Čačić također otvoreno kritizira govoreći da je Varaždinska županija najgora u Europi po sedmodnevnoj incidenciji, pa baš i nije vrijeme za takve svjetovne stvari. Čehok je, kao Grinchu, uzvratio fotografijom jele na trgu s božićnom zvijezdom na vrhu. “Nitko neće pokvariti ugođaj, nijedan grad na svijetu nije odustao od ukrašavanja i boravka na otvorenom, nikakvo Čangrizalo to neće oduzeti Varaždincima”, napisao je. Na društvenim mrežama i u komentarima ispod članaka o tim temama na portalima vode se žustre polemike, zauzimaju se stavovi pro et contra i udara po Čehoku i Čačiću, ovisno o tome tko koga podržava. Oglasio se i oporbeni SDP.

– U trenucima kada je zdravstveni sustav pod snažnim opterećenjem i gotovo pred kolapsom, a gospodarstvo u velikoj krizi i sve više ljudi ostaje bez svojih radnih mjesta, najmanje što u ovom trenutku trebamo je medijski sukob između čelnih osoba u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. U trenutku kada se mnogi ljudi grčevito bore za život, a zdravstveni radnici na prvoj crti ulažu nadljudske napore u spašavanju ljudskih života, slike pojedinih političkih aktera s kava iz Međimurja, koje je i samo gotovo u istoj situaciji kao i naša županija, krajnje su licemjerne i neprimjerene. To više što je mjere donio nacionalni stožer, odnosno stranački kolege tih pojedinih političara koji sada te mjere trivijaliziraju javno pred očima zabrinutih građana – ističe dr. sc. Neven Bosilj, SDP-ov kandidat za gradonačelnika koji poručuje da odgovorni političari u ovakvim situacijama zatomljuju svoje taštine i zajedno rade na rješavanju teških situacija. Prepucavanja u Varaždinskoj županiji preselila su se i u Hrvatski sabor. Reformistica Natalija Martinčević prozvala je kolegu Damira Habijana (HDZ), ujedno predsjednika varaždinskog Gradskog vijeća, koji je objavio fotografiju kako pije kavu u Čakovcu, u kojem kafići nisu zatvoreni kao u Varaždinu. Tvrdi da neki otvoreno opstruiraju uvedene mjere.

– Mi molimo građane za poštovanje mjera, a Damir Habijan i gradonačelnik Čehok idu na kavu u susjednu Međimursku županiju koja je odmah iza nas po broju zaraženih. To je pljuska – rekla je. Habijan je uzvratio da nitko nije protiv mjera, ali treba pronaći rješenje i kompenzaciju za poduzetnike i obrtnike koji će biti zakinuti. Na nekim su se kafićima pojavile obavijesti da su zatvoreni zbog – Čačića i COVID-19. Ono što se proteklih dana događalo u Varaždinskoj županiji primjer je kako bi korona mogla utjecati i na rezultate lokalnih izbora.

– Premda ne možemo znati kakva će biti epidemiološka situacija u svibnju 2021. godine, ono što već sada vidimo jest da se lokalni čelnici trude svoj pristup i upravljanje pandemijom prikazati kao dokaz svojih dobrih gradonačelničkih sposobnosti. Također, uzevši u obzir da je provođenje, ali i osmišljavanje dobrog dijela preventivnih mjera spušten na lokalnu razinu, lokalne vlasti mogu tempirati mjere kako bi zadobile ili zadržale podršku društvenih skupina i interesnih udruženja. To vidimo na primjeru politike zagrebačke gradske uprave prema ugostiteljstvu i industriji zabave, za koje se drži kako su veliki poslodavac u glavnome gradu, ali i interesna skupina isprepletena s gradonačelnikovom strankom – kaže doc. dr. sc. Višeslav Raos s Fakulteta političkih znanosti. Politolozi baš i nisu bili raspoloženi za komentar na tu temu jer je do lokalnih izbora, vele, više od pola godine, a situacija s koronom je nepredvidiva. Tko zna, možda do tada i nestane. Načelnici županijskih i lokalnih stožera uglavnom su političari, mahom zamjenici župana, a u nekim slučajevima zaposlenici u lokalnim (samo)upravama. U Stožeru Osječko-baranjske županije zamjenik župana Goran Ivanović morao je odstupiti s položaja načelnika jer je na parlamentarnim izborima izabran za saborskog zastupnika, što je dužnost nespojiva s onom zamjenika župana. Podnio je ostavku, a time više nije mogao obnašati ni funkciju načelnika Stožera. Zamijenio ga je Ivan Hampovčan, zaposlen kao tajnik Županije, što nije dužnosnička, odnosno politička funkcija.

– Koliko lokalni stožeri mogu utjecati na protuepidemijske mjere koje donosi nacionalni stožer, pokazalo se već na početku epidemije koronavirusa kad smo predlagali niz mjera kako bismo uspješno balansirali između zdravlja ljudi i gospodarstva. Tako je inicijativa za otvaranje tržnica došla upravo od stožera Osječko-baranjske županije i pokazala se izvrsnim potezom. U skladu s epidemiološkim mjerama naši su OPG-ovi dobili priliku da plasiraju svoje proizvode građanima na obostrano zadovoljstvo. Bilo je tijekom ovih devet mjeseci još predloženih i usvojenih mjera koje su pratile epidemiološku situaciju na našem području – kaže Hampovčan.

Politika, odnosno župan Ivan Anušić, donio je niz tzv. COVID mjera u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi kako bi pomogli privrednim subjektima kojima je epidemija nanijela teškoće u poslovanju. Što misli, hoće li korona biti jedna od tema u predizbornoj kampanji za lokalne izbore?

– Zasigurno se u lokalnoj kampanji neće moći izbjeći pitanje epidemije koja je zahvatila cijeli svijet, pa tako i Hrvatsku. No, vjerujem da će u vrijeme predizborne kampanje priča o epidemiji biti iza nas i da će se kandidati na lokalnim izborima građanima predstaviti svojim dosadašnjim postignućima i projektima koje planiraju realizirati u budućnosti – optimističan je Hampovčan. Nacionalni je stožer županijskim stožerima već prije dao veću ulogu u predlaganja mjera za svoja područja.

– Svi su naši prijedlozi oko donošenja dodatnih epidemiološkim mjere za područje Zagrebačke županije prihvaćeni – zadovoljan je načelnik stožera Zagrebačke županije Nenad Babić. S mjerama je tako provedena dozirana decentralizacija, pa lokalni dužnosnici imaju veće ovlasti, a time i odgovornost. Sad je samo pitanje koliko će tko to oruđe koristiti i onda polagati račune pred biračima. Šef Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac uvjeren je da se u toj županiji korona neće koristiti u kampanji.

– Trebamo odraditi posao i sačuvati zdravlje, da bude što manje štete. Na to trebamo biti usredotočeni. Sve će mjere biti utemeljene na prosudbi struke. U Istri je subordinacija županijskog, gradskog i općinskih stožera postavljena onako kako bi trebala biti u cijeloj Hrvatskoj. Ne događa se ništa nekoordinirano između županijskog i gradskih stožera, župana i gradonačelnika, bez obzira na političku boju – smatra Kozlevac koji vjeruje da u Istri neće biti soliranja.

– Ne bojim se toga. Zagreb ne bih komentirao, to je druga priča. Mi dolje moramo odraditi posao na zadovoljstvo građana. Građani vrlo brzo vide ako se donose mjere i odluke koje nisu utemeljene na struci – veli Kozlevac, koji je bio politički aktivan. Nikad se neće izmjeriti koliko je na rezultate srpanjskih parlamentarnih izbora utjecala još jedna epizoda sa sjevera Hrvatske, ovaj put iz Međimurske županije. Bilo je to na proljeće, u vrijeme kad se još puno toga nije znalo o koroni, a strpljenje građana i povjerenje u odluke stožera bilo je zbog straha još na visokoj razini. Nacionalni stožer uveo je propusnice među županijama, gradovima i općinama, no kako su tjedni prolazili, puk je počeo rogoboriti.

Župan Matija Posavec i županijski stožer zauzeli su stav da su propusnice među gradovima i općinama nepotrebne jer je Međimurje najmanja županija, s brojem stanovnika kakav imaju dva ili tri kvarta u Zagrebu, pa je dovoljno da i cijela županija bude jedna zona. No, gradonačelnici Čakovca, Murskog Središća i Preloga Stjepan Kovač, Dražen Srpak i Ljubomir Kolarek ustrajali su na tome da gradovi i općine ostanu zaključane.

– Razumijemo negodovanje dijela stanovnika koji zbog činjenice da su sustavom ograničenja kretanja s pomoću propusnica morali promijeniti ustaljene životne navike. Razumijemo i želje građana da neometano i u vremenu kad oni žele odlaze u svoje vinograde, voćnjake i na oranice obavljati proljetne poljoprivredne radove. No, mjere ograničenja kretanja nisu uvedene kako bi se nekome otežao život, već kako bi se spriječilo i usporilo širenje virusa – poručili su pred Uskrs gradonačelnici. Propusnice je nacionalni stožer uskoro nakon toga ukinuo, župan Posavec je pokupio lovorike, a trojica gradonačelnika, dvojica iz HDZ-a i jedan iz SDP-a, doživjeli su salve uvreda i kritika građana kojima je bilo dosta toga da ne mogu u susjednu općinu u trgovinu ili k automehaničaru. Je li to Posavcu priskrbilo nešto više glasova na izborima, ne može se empirijski utvrditi, kao ni to jesu li gradonačelnici izgubili neke glasove. Premda je do lokalnih izbora još pola godine, za neke je, vidimo to na primjeru neumornog Milana Bandića, predizborna kampanja već počela, pa je već i sad obilježava i borba protiv virusa. Zagreb je prvi počeo s masovnim testiranjem brzim antigenskim testovima. Uveo ih je Grad, a ne Ministarstvo zdravstva. Bandić sigurno računa da će mu to građani honorirati. Ako se ovakav sistem “povuci-potegni” između nacionalne i lokalne razine prenese i u iduću godinu, nije isključeno da se u letku neke kandidacijske gradske liste, uz najave gradnje sustava odvodnje i vrtića, kao rukavica bačena u lice protukandidata, nađe i slogan: “Ili mi ili korona!”