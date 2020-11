Čehok i Čačić u svađi oko kafića, a svaki drugi testirani pozitivan

U Varaždinskoj županiji na snazi je zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima, sportskih natjecanja i treninga u sportskim centrima, no najviše reakcija u javnosti izazvalo je privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata.

Grad 5,5 milijuna, županija 0

Varaždinski gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok podijelio je informaciju da je otišao popiti kavu u susjedno Međimurje u kojem kafići i dalje rade, i to do 22 sata. Fotografiju šalice kave s terase na čakovečkom trgu objavio je predsjednik varaždinskog Gradskog vijeća i saborski zastupnik Damir Habijan (HDZ), koji smatra da su mjere u Varaždinskoj županiji selektivne i očekuje da njihov inicijator podmiri troškove i predloži kompenzacijske mjere jer ove nove strože mjere nisu poticane s državne, nego sa županijske razine. Priznanja” Čehoka i Habijana da su kavu popili kod susjeda, shvaćene su kao oponiranje Čačiću. I dok je župan zadovoljan novim strožim mjerama koje je sam tražio za cijelu županiju, a pogađaju, kaže, samo tri posto zaposlenih, u Gradu smatraju da su – promašene. Tvrde da kafići i otvoreni prostori nisu izvori zaraze. Gradonačelnik Čehok kaže da je svoditi pitanje obuzdavanja korone na to gdje je tko pio kavu – neozbiljno. – Stvar uopće nije u tome štosu se zatvorili kafići i restorani, nego što se nisu zatvorili izvori zaraze. Zamislite da netko u Beču ili Budimpešti kaže: “Obuzdat ćemo pandemiju ako zatvorimo svaku drugu ulicu”?! To je potpuno apsurdno. Jedini način da se suzbije jest ciljano testiranje i to po tvrtkama, pogonima i uredima, gdje se pojavljuje najviše. I naravno, hitna reorganizacija u bolnici jer liječnici i sestre su na rubu – kaže nam Čehok i dodaje da “Čačić treba početi plaćati varaždinske obrtnike i poduzetnike jer je Grad dao 5,5 milijuna za njih u krizi, a Županija ništa”.

Video: Božinović predstavio nove mjere

Varaždinska županija peti dan zaredom na vrhu je europskih regija s 925 na 100.000 stanovnika unutar sedam dana. Na drugo mjesto se, kako je objavila Svjetska zdravstvena organizacija, popela Međimurska županija s incidencijom od 862. Obje su županije, dakle, u sličnom stanju. U javnosti je nedavno odjeknulo i priopćenje direktorice sportskog centra u Varaždinu Mije Ivanković koja je rekla da neće zatvoriti vrata korisnicima ako im se ne podmiri 100.000 kuna troškova zbog zatvaranja. No, u petak je centar objavio da se nakon 11 godina rada kompletno zatvara i da će svih 17 djelatnika potpisati poslovno uvjetovan otkaz te otići na burzu na teret države na tri mjeseca.

– Radnici su bili naše najveće bogatstvo, ali velika većina onih koji su pogođeni mjerama već mjesecima generira minuse. Više to ne mogu izdržati, pa i po cijenu otpuštanja – ističu i pozivaju župana da u proračunu osigura protumjere za sve pogođene. U Varaždinskoj županiji zabrinjava sve veći udjel pozitivnih među simptomatskim pacijentima koji je jučer iznosio visokih 57 posto, dok je udio pozitivnih u svim testiranim uzorcima, dakle i onima za koje nije bilo nikakvih simptoma, čak 44 posto. Broj hospitaliziranih se povećao, pa se na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi 191 osoba s težom kliničkom slikom, a 15 ih je na respiratoru. Pitanje je dana kad će se početi puniti i vojni šatori ispred bolnice. Preminulo je još pet osoba pozitivnih na koronavirus, pa je samo u ovom mjesecu zabilježeno čak 56 od ukupno 59 osoba od početka pandemije u ožujku.

Aktivirat će plan C

U toj je županiji aktivno 2195 slučajeva, a u susjednoj Međimurskoj županiji 1336. Međimurje se, kaže župan Matija Posavec, priprema za aktiviranje plana C, odnosno respiratornog centra izvan bolnice. Nabavljeni su kreveti, aparati i boce s kisikom. Taj će centar najvjerojatnije biti u depandansi hotela u Čakovcu, no o tome se još pregovara. Na taj bi se način rasteretio bolnički sustav koji raspolaže sa 130 kreveta, a jučer je popunjeno bilo 88 (devet pacijenata je na respiratoru). Dio pozitivnih pacijenata prevezen je prije nekoliko dana u KBC Dubrava kako bi se oslobodili kreveti u čakovečkoj bolnici.