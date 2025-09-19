Naši Portali
IG NOBEL 2025

Ig Nobel za čokoladice s teflonom, krave-zebre i češnjak u mlijeku za bebe

The 35th First Annual Ig Nobel Prize ceremony in Boston
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
Vedran Balen
19.09.2025.
u 14:32

Ig Nobel nagrade svake se godine dodjeljuju istraživanjima koja najprije nasmiju, a potom potaknu na razmišljanje

Znanstvenici, liječnici i javnozdravstveni stručnjaci desetljećima traže rješenje problema pretilosti, a jedan od dobitnika ovogodišnje Ig Nobelove nagrade predložio je radikalnu ideju – hranu obogaćenu teflonom. Naime, istraživački tim razvio je koncept „nulte kalorijske hrane“ dodavanjem praha politetrafluoroetilena (PTFE) u prehrambene proizvode, vjerujući da bi mogao zasititi ljude, a zatim neprimjetno izaći iz organizma. Autor ideje, dr. Rotem Naftalovich sa Sveučilišta Rutgers u SAD-u, čak je i sam kušao čokoladice s teflonom, no američka regulatorna agencija nije bila spremna ozbiljno razmotriti prijedlog.

Ig Nobel nagrade svake se godine dodjeljuju istraživanjima koja najprije nasmiju, a potom potaknu na razmišljanje. Ceremonija je održana na Bostonskom sveučilištu, uz pravu „kišu“ papirnatih aviona i sudjelovanje pravih Nobelovaca, prenosi The Guardian.

Među nagrađenima su i znanstvenici koji su dokazali da mala doza alkohola poboljšava vještine stranog jezika, istraživači koji su pokazali da krave oslikane poput zebri imaju manje uboda muha, te tim koji je potvrdio da se ljudi lako uobraze kada im se kaže da su inteligentniji od drugih. Posebnu pažnju izazvalo je i otkriće da bebe dulje doje nakon što majke pojedu češnjak, kao i analiza talijanskog jela cacio e pepe koje pod određenim uvjetima prelazi u ljepljivu masu.

Svoj prostor među nagradama našla je i „ekološka tehnologija“ – indijski znanstvenici konstruirali su ormarić s UV lampom za neutralizaciju neugodnih mirisa tenisica, koji je pritom znao spaliti cipele. Biolozi iz Japana dokazali su da krave s crnim prugama doista podsjećaju muhe na zebre, a posthumno je nagrađen i dr. William Bean, koji je 35 godina marljivo bilježio rast vlastitih noktiju.

IG Nobel nagrade

