Telemach X Weekend.18: Neograničeno surfanje, čišćenje mora i vrijedne nagrade

Sudionici najvećeg regionalnog festivala komunikacijske industrije, Weekend Media Festivala, i ove će godine uživati u neograničenom surfanju i bezbrižnom dijeljenju festivalskih doživljaja. O tome već petu godinu zaredom brine Telelmach - Connectivity Partner festivala koji, osim besprijekornog 5G signala i besplatne WiFi mreže za posjetitelje, organizatorima i izlagačima osigurava najbržu optičku mrežu u Hrvatskoj s isključivo gigabitnim brzinama.

Telemach priprema i veliku nagradnu igru u kojoj posjetitelji mogu osvojiti najnovije Telemach uređaje koji spajaju napredne AI značajke i moderan dizajn – Telemach 5G Pro 2 pametni telefon i Telemach 5G Tab tablet. Sudjelovanje je jednostavno, a nagrade će se izvlačiti tijekom festivala.

Foto: Marijan Lilić

Telemach je uključen i u program Festivala i to kroz nekoliko zanimljivih panela u kojima će sudjelovati njegovi predstavnici. Predsjednik Uprave Telemacha, Adrian Ježina, sudjeluje u raspravi „Stvara li sport dobre menadžere“ gdje će se osvrnuti na utjecaj profesionalnog bavljenja sportom na upravljačke kompetencije, Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije Telemacha otkrit će zašto je kontroling u srcu telekom operacija na panelu Finance.Weekenda, a Igor Duić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, na panelu „Mit ili zbilja? Odgovorni i profitabilni“ razbit će neke od mitova vezanih za korporativno društveno odgovorno poslovanje.

Foto: Telemach

U pauzama od panela, posjetitelji WMF-a u izložbenom će se prostoru moći upoznati s Telemachovom ekološkom inicijativom “Sretno more” te uživo vidjeti prvo hrvatsko autonomno plovilo Faust V, inovaciju partnera projekta HUB-a Innovamare, koje pomoću naprednih senzora i Telemach 5G mreže pomaže u detekciji i uklanjanju otpada s morskog dna. Kao poklon građanima za Dan grada Rovinja i ususret Weekend Media Festivalu, Telemach je organizirao akciju čišćenja rovinjskog podmorja u kojoj je prikupljeno preko 200 kilograma otpada, a podršku u ime WMF-a dao je i Boris Kovaček, suvlasnik agencije Pepermint i Weekend Media Festivala koji se u izranjanju otpada pridružio roniocima iz KPA Rovinj.

Svi oni koji nemaju priliku sudjelovati na ovogodišnjem izdanju Weekend Media Festivala, glavna predavanja i panele moći će pogledati naknadno u Video klubu na EON TV platformi u posebno kreiranom Weekend Media Festival katalogu.