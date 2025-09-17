Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
FESTIVAL

Telemach X Weekend.18: Neograničeno surfanje, čišćenje mora i vrijedne nagrade

Telemach
Foto: Telemach
1/3
VL
Autor
Promo
17.09.2025.
u 14:46

Sudionici najvećeg regionalnog festivala komunikacijske industrije, Weekend Media Festivala, i ove će godine uživati u neograničenom surfanju i bezbrižnom dijeljenju festivalskih doživljaja. O tome već petu godinu zaredom brine Telelmach - Connectivity Partner festivala koji, osim besprijekornog 5G signala i besplatne WiFi mreže za posjetitelje, organizatorima i izlagačima osigurava najbržu optičku mrežu u Hrvatskoj s isključivo gigabitnim brzinama.

Telemach priprema i veliku nagradnu igru u kojoj posjetitelji mogu osvojiti najnovije Telemach uređaje koji spajaju napredne AI značajke i moderan dizajn – Telemach 5G Pro 2 pametni telefon i Telemach 5G Tab tablet. Sudjelovanje je jednostavno, a nagrade će se izvlačiti tijekom festivala. 

Telemach
Foto: Marijan Lilić

Telemach je uključen i u program Festivala i to kroz nekoliko zanimljivih panela u kojima će sudjelovati njegovi predstavnici. Predsjednik Uprave Telemacha, Adrian Ježina, sudjeluje u raspravi „Stvara li sport dobre menadžere“ gdje će se osvrnuti na utjecaj profesionalnog bavljenja sportom na upravljačke kompetencije, Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije Telemacha otkrit će zašto je kontroling u srcu telekom operacija na panelu Finance.Weekenda, a Igor Duić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, na panelu „Mit ili zbilja? Odgovorni i profitabilni“ razbit će neke od mitova vezanih za korporativno društveno odgovorno poslovanje.

Telemach
Foto: Telemach

U pauzama od panela, posjetitelji WMF-a u izložbenom će se prostoru moći upoznati s Telemachovom ekološkom inicijativom “Sretno more” te uživo vidjeti prvo hrvatsko autonomno plovilo Faust V, inovaciju partnera projekta HUB-a Innovamare, koje pomoću naprednih senzora i Telemach 5G mreže pomaže u detekciji i uklanjanju otpada s morskog dna. Kao poklon građanima za Dan grada Rovinja i ususret Weekend Media Festivalu, Telemach je organizirao akciju čišćenja rovinjskog podmorja u kojoj je prikupljeno preko 200 kilograma otpada, a podršku u ime WMF-a dao je i Boris Kovaček, suvlasnik agencije Pepermint i Weekend Media Festivala koji se u izranjanju otpada pridružio roniocima iz KPA Rovinj.

Svi oni koji nemaju priliku sudjelovati na ovogodišnjem izdanju Weekend Media Festivala, glavna predavanja i panele moći će pogledati naknadno u Video klubu na EON TV platformi u posebno kreiranom Weekend Media Festival katalogu.

Ključne riječi
weekend media festival Telemach

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još