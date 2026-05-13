David Venturella

ICE ima novog ravnatelja, ranije je radio u privatnom zatvoru

FILE PHOTO: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents patrol at Washington Reagan National Airport in Arlington, Virginia
Vanja Majetić/Hina
13.05.2026.
u 06:37

Venturella je radio u ICE-u pod republikanskom i demokratskom administracijom. Također je radio u GEO Group, privatnoj zatvorskoj tvrtki koja upravlja s više od desetak saveznih centara za pritvor civilnih imigranata diljem zemlje.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da će službenik za imigraciju i carinsku provedbu David Venturella, koji je radio u privatnoj zatvorskoj tvrtki prije ponovnog pridruživanja ICE-u, biti novi vršitelj dužnosti ravnatelja agencije. "Dave Venturella bit će vršitelj dužnosti ravnatelja ICE-a nakon odlaska Todda Lyonsa", stoji u priopćenju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE.

ICE već godinama djeluje s ravnateljima koji su obavljali "vršitelje dužnosti". Agencija je od početka 2017. bez ravnatelja kojeg je potvrdio Senat. Od preuzimanja dužnosti početkom prošle godine, Trump je pooštrio mjere protiv imigracije, a skupine za ljudska prava tvrde da vladine akcije krše pravičan postupak i prava na slobodu govora te stvaraju nesigurno okruženje, posebno za etničke manjine. 

ICE je bio u središtu Trumpove represije svojim imigracijskim pritvorima i pokušajima deportacija. Ubojstvo dvoje američkih državljana u Minnesoti, Alexa Prettija i Renee Good, koje su počinili agenti ICE-a u siječnju, izazvalo je prosvjede diljem zemlje.  Trump je opravdao rad agencije rekavši da je cilj smanjiti ilegalnu imigraciju i poboljšati domaću sigurnost. 

Venturella je radio u ICE-u pod republikanskom i demokratskom administracijom. Također je radio u GEO Group, privatnoj zatvorskoj tvrtki koja upravlja s više od desetak saveznih centara za pritvor civilnih imigranata diljem zemlje. Prošle godine ponovno se pridružio ICE-u.  Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog uvjeta pritvora u ICE-u. Najmanje 18 smrtnih slučajeva prijavljeno je u pritvoru ICE-a u prva četiri mjeseca 2026., nakon 31 smrtnog slučaja prošle godine, što je najviše u dva desetljeća.

