Europa je desetljećima spašavala pčele, leptire, ptice i planet. Mjerila ugljični otisak, brojala ugrožene vrste i pisala direktive o svakom paru krila koje preleti europsko nebo. Danas pak razmatra kako da, ako zbog gradnje podatkovnog centra ili energetske mreže strada koje biće iz reda zaštićenih vrsta, koji bjeloglavi sup ili roda, to više ne bude automatski problem za investitore. Dovoljno je da postoje "proporcionalne mjere". Cipar, koji predsjedava Vijećem EU, predlaže da se ta logika ugradi u same europske direktive o zaštiti ptica i staništa. Prevedeno iz bruxelleskog birokratskog jezika, države bi mogle odobriti projekte kod kojih tijekom gradnje, rada ili gašenja infrastrukture stradaju zaštićene vrste, sve dok investitori provedu "odgovarajuće i proporcionalne mjere". A taj pojam dovoljno je rastezljiv da može značiti gotovo sve, od pomicanja trase dalekovoda dalje od gnijezda i pauziranja radova tijekom gniježđenja do postavljanja zaštite na električne vodove ili otvaranja nekog novog, zamjenskog staništa. Ako pritom i nestane koja ptica, to više ne bi automatski značilo kršenje europskih pravila.
Europa počinje relativizirati vlastitu zelenu revoluciju upravo u trenutku kada je ostatak svijeta postao dovoljno brutalan da joj pokaže koliko idealizam može biti skup
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Bušili su Zemljinu koru do 12.262 metra, a onda su naglo stali: Ono na što su naišli iznenadilo je znanstvenike
FOTO Sprema se nevrijeme: Upaljeni alarmi za skoro cijelu zemlju, evo gdje će biti najgore
VIDEO Bivši suprug slavne Hrvatice objavio privatne snimke, nogometaši se zabavljali uz escort dame
Pojavila se žestoka optužba, progovorila žena koja je radila sa Zelenskim: 'Osobno je pristao'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Vjera koja se boji pitanja prije ili poslije pretvara se u strah od vlastite istine
Marija nije lik nijeme pokornosti; ona je žena koja i pred Božjom porukom zadržava pravo na pitanje: “Kako će to biti?”
Dvojica politički neovisnih stručnjaka uz Selanca politički je dobitak i za oporbu
Smisao je dvotrećinskog kompromisa naći što bolje rješenje uz pokoji ustupak, ili gubitak, pa i u dojmu. Plenković je istaknuo jednostranu ponudu, ali se djelomično povukao. To nije dojam, već činjenica
Zašto nitko nije obilježio 35. obljetnicu početka rata u BiH
Uništa su desetljećima ostala između dviju država, između dviju administracija, ali i između dviju šutnji. Hrvatske, koja ih je potisnula na margine ratne kronologije, i bosanskohercegovačke, koja nikada nije ozbiljno prihvatila činjenicu da je upravo ondje počela agresija na BiH
Bolesno je društvo u kojem roditelji moraju financirati djecu u 30-ima
Nedavna izjava njemačkog kancelara da mirovine u budućnosti neće biti dovoljne za život uzburkala je javnost, ali nije li je europsko društvo i zaslužilo?
Vedran Pavlek u prokletoj avliji Kasima Žomarta Tokajeva
Iznad našeg Vedrana stotine su ljudi, pripadnika nacionalne elite, a mnoge od njih on može zavaliti kao bekane pred klanje, da se poslužimo metaforom ljubitelja janjetine iz najdomoljubnijih hrvatskih krajeva
Ako šef krovnog tijela nije odgovoran za otjecanje milijuna, čemu ta funkcija?
Ova afera mogla bi biti onaj prijelomni trenutak koji će prisiliti hrvatski sport na bolnu, ali nužnu profesionalizaciju i uvođenje stvarne, a ne samo statutarne odgovornosti
Europska sredstva za Srbiju nisu zamrznuta, ali novca ipak nema
Povjerenica za proširenje, Slovenka Marta Kos, izražava zabrinutost za stanje demokracije u Srbiji
Problem s Trnjanskim kresovima zločinačko je nasljeđe osloboditelja iz 1945.
Procjene koliko su osloboditelji pobili zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata kreću se od 80.000 do 260.000. I zbog toga pobjednici ne zaslužuju slavljenje
Američki predsjednik Trump kao da vodi svoje posljednje bitke, uvjeren da za njega više ne postoji sutra
Trump i njegov karikaturalni 'ministar rata' Pete Hegseth krajnje su bezobzirni prema stradanju stranih vojnika i civila
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd