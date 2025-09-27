FOTO I s mora i s kontinenta: Ova dva mjesta su šampioni Turističke patrole Večernjeg lista!

Mali Ston na obali i Jastrebarsko na kontinentu ovogodišnji su šampioni Turističke patrole Večernjeg lista, a svečana dodjela nagrada održana je danas, na Svjetski dan turizma, u Dubrovniku, u Lazaretima pokraj čuvenih zidina. Riječ je o najstarijoj turističkoj nagradi koja se dodjeljuje još od 1975. i koju je prije ravno pola stoljeća utemeljio Večernji list. Osim samih destinacija, u sklopu Patrole Večernjakovim zvjezdicama ocjenjuje se i gastronomska ponuda na kopnu i moru. Ove godine najboljima su proglašeni konoba "More" iz Funtane te restoran "Črn-Bel" iz Ludbrega. Kao rekorder po broju osvojenih nagrada Turističke patrole u 50 godina njezina postojanja, nagradu je dobio Dubrovnik koji je u proteklih pet desetljeća osvojio pet šampionskih titula. Svi laureati na poklon su dobili skulpturu "Jedro", rad akademskog kipara Mate Turića – Mate Croate. Od direktorice Večernjeg lista Ivane Krajinović Fani Slade iz Turističke zajednice općine Ston primila je nagradu za najbolju jadransku destinaciju dok je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić nagradu uručio Petri Masnec, direktorici TZ Jastrebarsko, pobjedničkog mjesta Kontinentalne patrole. Barbara i Kristijanu Ipša nagradu koju je osvojila obiteljska konoba "More" primili su od zamjenika glavnog urednika Večernjeg lista Mislava Šimatovića, a voditelju restorana "Črn-bel" Danijelu Kolaku nagradu za doprinos u gastronomskoj ponudi kontinentalne Hrvatske uručila je Martina Srnec, direktorica sektora za marketing i komunikacije Hrvatske turističke zajednice. A nagradu koju je Dubrovnik osvojio kao rekorder šampionskih odličja gradonačelnik Mato Franković preuzeo je od ministra turizma i sporta Tončija Glavine.

- Pedeset godina motiviranja da budete što bolji je nešto što služi na čast Večernjem listu – u svom osvrtu na Patrolu rekao je gradonačelnik Franković. A pedeset je godina prošlo otkako su reporteri Večernjeg lista prvi puta krenuli u obilazak turističkih mjesta, ocjenjujući različite aspekte njihove ponude, poput čistoće, plaža, ljubaznosti domaćina, kvalitete smještaja, gastronomske ponude, kulturnih sadržaja... Utemeljena te 1975., Turistička patrola Večernjeg lista

Opstala je do današnjih dana i postala snažan brend i najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj. Spomenimo i to da je prvu šampionsku titulu odnio upravo domaćin ovogodišnje dodjele nagrada, Dubrovnik. Osnovna ideja Turističke patrole jest procijeniti kvalitetu turističke ponude iz perspektive prosječnog posjetitelja. Osim velikih i poznatih destinacija, često su predstavljana i manje poznata mjesta vrijedna posjeta, zbog čega ova nagrada ima i značajnu ulogu u podizanju svijesti o turističkim potencijalima cijele Hrvatske. S obzirom na to da su se kroz godine profili putnika mijenjali, baš kao i njihova želja da uvijek otkriju i doznaju nešto novo, 2016. godine Večernji list pokreće i Kontinentalnu turističku patrolu, dajući tako svoj doprinos promociji hrvatskog turizma koji i na kontinentu iz godine u godinu bilježi sve više dolazaka gostiju. U pola stoljeća postojanja Turistička patrola dokazala je svoju važnost u promicanju hrvatskog turizma i poboljšanju turističke ponude i postala relevantan pokazatelj kvalitete turističkih destinacija.

Ove godine, za 50. rođendan Patrole, reporteri Večernjeg lista posjetili su 50 mjesta - 20 na kopnu i 30 na obali. U preteklih 50 godina, podsjetio je glavni urednik Dražen Klarić, reporteri Večernjaka obišli su više od tisuću destinacija. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina govorio je o održivom turizmu koji je imperativ daljnjeg turističkog razvoja Hrvatske. Stoga je na temelju Strategije razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. i novog Zakona o turizmu te sporazuma između Ministarstva turizma i sporta i Svjetske turističke organizacije ove godine kreirana i nagrada za održivi turizam kojom se dodatno jača predanost Hrvatske da postane vodeća globalna destinacija za održivi, odgovorni i inovativni turizam. Cilj nagrade je promicanje održivog razvoja, a prepoznaje se izvrsnost u tri kategorije - najbolja destinacija održivog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, najbolja destinacija održivog turizma na otoku/obalnom području te najbolji poslovni subjekt u održivom turizmu. - U godini u kojoj na Svjetski dan turizma slavimo turizam i održivu transformaciju, Hrvatska čini još jedan korak po kojem u ovim temama postaje predvodnik na svjetskoj razini. U suradnji sa

Svjetskom turističkom organizacijom kreirali smo prvu nagradu za održivi turizam, kojom želimo prepoznati one koji vode primjerom. Dodatno, ovom nagradom pokazujemo kako turistički rast može biti usklađen s održivošću te želimo inspirirati cijeli sektor da slijede put onih koji razvoj i rast temelje na načelima održivosti - rekao je ministar Glavina. Hrvatska nagrada za održivi turizam služit će kao mjerilo izvrsnosti, ne samo unutar Hrvatske, već i kao model za regiju i globalno. Idući u korak s vremenom, i Večernjakova turistička patrola u svojim se reportažama također bavi održivosti turističkih destinacija Hrvatske. Uz laureate i govornike na dodjeli nagrada u Lazaretima bili su i članovi folklornog ansambla "Linđo" koji je ove godine obilježio 60 godina postojanja, a čijim je nastupom dodjela i započela. Osnovan 1965., ansambl je danas ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, s 3600 nastupa i priredbi, na kojima su u Hrvatskoj i inozemstvu bila više od dva milijuna posjetitelja. U dodjeli je sudjelovao i gudački duo iz Umjetničke škole Luke Sorkočevića čiji su članovi višestruko nagrađivana djeca na mnogim solo i komornim regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Skladbu Rudolfa Matza "Humoreska" izveli su Gabriel Čavlina na violončelu i Ivano Urljević na kontrabasu, pod mentorskom paskom Ani Stjepanović Čavlina, mag.mus. Na kraju programa zapjevala je klapa Ansambla "Linđo" koji osobito njeguje klapsku pjesmu, taj danas najrašireniji oblik tradicijskog pjevanja juga Hrvatske, njenih primorskih i otočkih krajeva. U prosincu 2012. UNESCO je uvrstio klapsko pjevanje na popis nematerijalne svjetske baštine.