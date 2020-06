I hrvatska policija bila uključena u potragu za Madeleine McCann

Nestanak trogodišnje Madeleine McCann uzbunio je 2007. britanski Interpol te su poslali hitni dopis i hrvatskoj policiji u kojoj ih traže za pomoć. Željeli su provjeriti određene DNK profile ljudi koje su izuzeli tijekom istrage. Pokušali su naći potencijalne otmičare, ako su slučajno ranije ulovljeni, no takvih podataka nije bilo u našim bazama.

- Istraga nestanka djece tog uzrasta je uvijek veliki problem jer su u tim godinama djeca jako slična i ima puno zabuna. Ljudi u najboljoj namjeri dojavljuju viđenja, no to često nije to dijete. To što se ide na DNK kao dokaz je najbolji i najsigurniji način da se utvrdi je li to pravo dijete - kazao je za 24sata naš najpoznatiji bivši policajac i tragač za nestalima Branko Lazarević.

Dodao je da svakako treba uzeti DNK osumnjičenika kako bi jednom, kad nađu djevojčicu, živu ili mrtvu, dokazali je li bila u kontaktu s uhićenim.

Istraga se sada širi oko osumnjičenog zlostavljača djece, Nijemca Christiana Bruecknera (43). Nemačka policija otkrila je da su 2016. pretražili njegovo imanje u okrugu Börde u saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt.

Bili su u potrazi za nestalom Inge Gehricke (5). Kako piše Bild, na zapuštenom imanju punom smeća iskopali su četiri rupe i u njima pronašli životinjske kosti, dječju pornografiju i odjeću.