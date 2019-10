I fakulteti najavili štrajk: 'Želimo ujednačene plaće'

Odluka je pala. Veliko vijeće Sindikata znanosti odlučilo je da će ići stopama svojih kolega iz osnovnih i srednjih škola te su i oni spremni na štrajk. Njihova je želja ujednačavanje plaća u sektoru znanosti i visokog obrazovanja, a ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, i radnici na fakultetima krenut će u štrajk.

- Mi smo dakle najavili štrajk što znači da moramo proći proces mirenja. Tek nakon toga, ako ne dođe do dogovora, krećemo u štrajk. Tek ćemo tada dogovoriti termin i modalitete štrajka- kazao je predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti, prof. dr. sc. Igor Radeka za HRT.

Do sada su štrajkale četiri županije, a za sutra je najavljeno novih pet županija čiji prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama neće održati nastavu svojim učenicima.



- Po mojoj procjeni nisu to veliki financijski efekti, ali sigurno da ako razgovaramo o poštenom odnosu prema svima onda treba razgovarati i sa sindikatom visokog obrazovanja u smislu koji su to minimum zahtjevi koji se moraju ispuniti ukoliko se dođe do pomaka ovdje konkretno kod administrativno-tehničkog osoblja- rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, prenosi HRT.

