Hürlimann: Fazekaš mi je rekao da se provizija uplaćuje preko tvrtki iz grupacije MOL-a

Stephan Hürlimann, poslovni partner Roberta Ježića, nakon osam godina prvi put se ukazao u nekoj od hrvatskih sudnica i to kako bi preko video linka iz Švicarske svjedočio na ponovljenom suđenju Ivi Sanaderu zbog afere Ina-MOL. Osim Sanadera, optužen je i Zsolt Tamas Hernadi, šef mađarskog MOL-a, kojem se sudi u odsutnosti pod optužbom da je Sanaderu dao 10 milijuna eura mita, kako bi MOL preuzeo upravljačka prava nad Inom, iako na to nije imao pravo.

Ostao kod iskaza

Hürlimann je 2011. saslušavan tijekom istrage, no ne i na prvom suđenju jer sud do njega ni na koji način nije mogao doći. Zato je na prvom suđenju pročitan njegov iskaz iz istrage, kojeg se on i jučer držao. Svjedočenje se odvijalo na četiri jezika, jer je u sudnici zagrebačkog Županijskog suda sjedio i William Boyce, Hernadijev engleski odvjetnik.

Hürlimann je iskazivao na njemačkom, a kako je ispitivan u švicarskom državnom odvjetništvu, svjedočenju je nazočila i tamošnja tužiteljica, koja je sa sudom komunicirala na francuskom. Zbog svega toga, dosta je vremena potrošeno da bi se svjedoku dale upute sukladno hrvatskim i švicarskim zakonima, a prije no što je Hürlimann počeo iskazivati, iz prostorije u kojoj je iskazivao morao je izaći njegov odvjetnik jer su obrane kazale da bi ga mogle pozvati za svjedoka. Kada su sve tehnikalije riješene, Hürlimann je kazao kako je prije 10 godina Xenoplast, švicarska tvrtka Roberta Ježića u kojoj je Hürlimann bio direktor na račun primila pet milijuna eura.

- To je dogovoreno s Imrom Fazekašem, kao isplata provizije. Ježić mi je najavio da će se to dogoditi, a Fazekaš me je u dva ti navrata zvao. On je sastavio ugovor o isplati 10 milijuna eura provizije za dvije ciparske tvrtke. Rekao je da te tvrtke pripadaju grupaciji MOL-a, a kasnije mi je to rekao i Ježić. Drugih pet milijuna eura nije uplaćeno jer mi je Fazekaš rekao da Dioki holding nije ispunio svoje obveze. Nije pojasnio o čemu se radi - kazao je Hürlimann.

Odgovarajući na pitanja, kazao je da Fazekaša nije znao od ranije te da je Fazekas ugovore s ciparskim tvrtkama donio sa sobom. Nije se mogao sjetiti je li Xenoplast nešto i radio po tim ugovorima, a kada se raspitivao za njihovu pozadinu rečeno mu je da postoji neka veza između Ine I MOL-a.

