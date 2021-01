Nakon provokacije u Kninu, Stojković tvrdi: To je snimio netko drugi

Teolog i humanitarni djelatnik Miloš Stojković boravio je ovih dana, kao povjerenik poznatog pravoslavnog Manastira Hilandar za humanitarni rad u Šibensko-kninskoj županij. Bio je u izaslanstvu predvođenom državnim tajnikom u srbijanskom ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje je obilazilo srpsko stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji.

Objavljeni videouradak snimljen na Kninskoj tvrđavi razljutio je mnoge, među ostalim i samog gradonačelnika Knina jer se u snimci propagiraju velikosprske ideje. Pretpostavlja se da je upravo na toj snimci Stojković, no on je odbacio te tvrdnje. Hrvatska je u četvrtak zatražila ispriku Srbije i poslala prosvjednu notu.

Miloš Stojković tvrdi da on nije snimio sporni video.

- Nemam nikakve veze s tom objavom, ali baš nikakve! Kao što se jasno može vidjeti, ja sam označen u objavi (ne može se vidjeti jer je video u međuvremenu obrisan; op.a.). Nigdje me na videu nema, niti mog lika niti bilo čega. Marko Jelić i ja smo jedan do drugog dali izjavu na Tvrđavi, rukovali se, grlili i jasno sam za RTS rekao sve onako kako mislim - rekao je za ŠibenikIN Miloš Stojković.

Sporni video iz Knina

Stojković tvrdi da je sporni video s Kninske tvrđave snimio netko drugi, a da se na njegovom profilu pojavio jer ga je autor uratka označio u objavi.

- S čovjekom koji je govorio mimo nas šetajući po tvrđavi nemam lično nikakve veze. On je bio jedan od 5, 6 snimatelja koji uopće nije ni snimao našu pravu dobronamjernu aktivnost, već me je, i ne samo mene, označio u objavi. Jasno je da to nije moj glas, niti ja imam išta s nečijim privatnim mišljenjem - kaže Stojković za ŠibenikIN, naglasivši da će on svoju "misiju humanosti i ljubavi nastaviti punim srcem".

Za kraj je poručio da političke probleme iz prošlosti, ako ih netko ima, treba rješavati mimo humanitarnih udruga. - Knin je baš primjer dobrih i ljudskim odnosa, to sam jasno rekao - poručuje Miloš Stojković.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uručit će prosvjednu notu Veleposlanstvu Srbije u Zagrebu zbog, kako navode, skandaloznog čina člana izaslanstva predvođenog državnim tajnikom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije tijekom posjeta Hrvatskoj te odašiljanje poruka kojima se na najgrublji način vrijeđa Republika Hrvatska te propagiraju poražene velikosrpske ideje. Također, očekuju službenu ispriku.