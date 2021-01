Opasna provokacija u Kninu: 'Ovdje će se vijoriti srpska zastava'. Regiralo i Ministarstvo

Teolog i humanitarni djelatnik Miloš Stojković boravio je ovih dana, kao povjerenik poznatog pravoslavnog Manastira Hilandar za humanitarni rad, u posjeti Šibensko-kninskoj županiji. Njega je primio i gradonačelnik Knina. Međutim, njegov objavljeni videouradak snimljen na Kninskoj tvrđavi razljutio je mnoge, među ostalim i samog gradonačelnika.

Jelić je kazao je za Šibenik.in kako je Stojković u svojem videu govorio o Kninu govorio kao o gradu Republike Srpske Krajine te o hrvatskoj zastavi na tvrđavi "koja će biti zamijenjena". Video je, u međuvremenu, maknut s društvenih mreža, no objavio ga je Šibenik.in.

U snimci Stojković navodi kako se nalazi u Kninu i to u kninskoj tvrđavi.

- Sad smo u našoj Krajini. Živjela Srbija. Živjela Krajina. Živjela srpska Krajina. Oni ovdje slave takozvanu Oluju. Slave progon srpskog naroda. A mi smo tu da im pokažemo koliko možemo da je ovo ipak srpska Krajina. Ovdje je na vrhu njihova zastava. Dat će Bog jednog dana da vratimo našu - kazao je Stojković.

Gradonačelnik Jelić se o provokaciji osvrnuo i na Facebooku gdje je objavio status.

"Miloš Stojković - Sramite se! Sramite se zbog licimjerstva koje živite i koje jeste!

Ne ulazim u raspravu o Vašem uratku koji da nije tužan bio bi smiješan jer zastava koja se vije na toj Tvrđavi simbolizira sveto tlo hrvatskog naroda i njegove postojanosti, državnosti i opstojnosti upravo s tog mjesta i tako 13 stoljeća, a i dalje će to biti. Ona je i simbol mira, trenutka kada su pripadnici 7. i 4. gardijske brigade Hrvatske vojske označile kraj rata koji je započela upravo takva retorika koju Vi zagovarate. Ta zastava na toj Tvrđavi značila je i slobodu hrvatskih građana svih nacionalnosti i konačno oslobođenje naših žitelja srpske nacionalnosti od politike koja je napravila više štete upravo njima i njihovoj kulturi, našoj kulturi, od svih dotadašnjih pošasti koje su nas pogađale jer stotinama godina zajedno gradimo povijest naše hrvatske zemlje. Brojni velikani srpskog roda hrvatske Domovine su obilježili našu i svjetsku prošlost od najvećeg među nama Nikole Tesle, zatim feldmaršala Svetozara Borojevića, književnika Vojina Jelića, Vladana Desnice itd. Namjerno ne nabrajam živuće, a ima ih jako puno. Sramota je za nas iz ovog kraja ne primiti gosta, onog koji dolazi u dobroj namjeri i iskrena srca.

Bili ste skupa s povećim društvom osoba koji su se dokazali kao ljudi dobre volje i želje da brinemo o zajedničkoj budućnosti, iznevjerili ste njih i uvrijedili mene. Slušao sam Vas dok ste davali izjavu Radio televiziji Srbije i govorili ste suprotno od onoga što ste objavili u uratku koji je više nego sramotan. Kako je to moguće da jedan kršćanin (hrišćanin) tako prijetvornički živi?

Doveli ste u neugodnu situaciju i ostale domaćine koji su Vas primili u svoj dom. Paroha kninske Parohije koji je izniman čovjek i kršćanin, moj prijatelj, koji se svakodnevno bori za dobrobit svoje pastve i svih nas koji živimo u ovom kraju. Zato što je iskren, a ne licimjer. Također, i Njegovo preosveštenstvo Vladiku dalmatinskog koji je od svog dolaska na mjesto episkopa otvorio mnoga vrata i prozore kršćanskog zajedništva. Trebali ste, dapače, morali bi poslušati besjedu (propovijed) Mitropolita Porfirija na blagdan Sv. Nedjelje u Oćestovu i tada bi ste shvatili kakvo društvo gradimo i čemu težimo.

Knin je hrvatska zemlja i koljevka našeg postojanja, nama je sveta, to je iskon hrvatskog naroda i države. Svi naši sugrađani su pripadnici i baštinici jednakosti koja potječe iz te povijesti i kršćanskog bratstva i bez obzira na ovaj tužni, kukavički i licimjerni postupak, to će ostati. Stoga drugi put kad nekome dođete u goste budite pristojni i ponizni jer to je ispravno i ljudski", navodi se u statusu.

MVEP traži službenu ispriku

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uručit će prosvjednu notu Veleposlanstvu Srbije u Zagrebu zbog, kako navode, skandaloznog čina člana izaslanstva predvođenog državnim tajnikom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije tijekom posjeta Hrvatskoj te odašiljanje poruka kojima se na najgrublji način vrijeđa Republika Hrvatska te propagiraju poražene velikosrpske ideje. Također, očekuju službenu ispriku.

Izaslanstvo je obilazilo srpsko stanovništvo kao promociju mira i tolerancije, kažu organizatori, te dijelilo djeci darove za blagdan sv. Save.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova najoštrije osuđuje skandalozan čin te posebno izražava žaljenje što te neprihvatljive izjave dolaze od osobe koja je bila dio službenog izaslanstva iz Republike Srbije, za što očekuju službenu ispriku i nedvosmisleno ograđivanje.

Policijska uprava šibensko-kninska upoznata je s predmetnom objavom te provodi izvide kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti koje će definirati daljnje poduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti policije, dodaju sa Zrinjevca.