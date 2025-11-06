Huligani tjerali i veterana obrane Vukovara: 'Radio sam svoj posao kao policajac i građanin Hrvatske, što sam od rođenja, i što ću do smrti biti'

Na snimci nastaloj u ponedjeljak navečer, Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i organizator priredbe koja je te večeri onemogućena zbog upada crnokošuljaša, mirno i bez trunke straha izgovara: "Naši branitelji ne daju da se održi pa ćemo izaći...". Njima je smetalo što se Dani srpske kulture u Splitu održavaju u mjesecu posvećenom obilježavanju tragedije Vukovara. No jesu li znali da je i Veselinović bio među braniteljima Vukovara? Sedamdesetogodišnji Veselinović, kako doznaje 24 sata, umirovljeni je diplomirani kriminalist s dugom karijerom u hrvatskoj policiji te sudionik obrane Vukovara 1991. O toj temi nerado govori; tek je ukratko rekao da je, kao i uvijek, i u Vukovaru obavljao svoj policijski posao. "Ne želim se hvaliti, samo sam radio svoj posao kao policajac i građanin Hrvatske, što sam od rođenja, i što ću do smrti biti. Moj je posao bio u Vukovaru organizirati policiju, koja je u početku jedina grad i branila, to je sve što vam mogu reći, kratko, i skromno", rekao je Veselinović za 24sata.

U Vukovar je, prema saznanjima, upućen iz splitske policije 1991. kako bi ondje pomogao u uspostavi policijske uprave. U prvim mjesecima upravo je policija bila ta koja je organizirala obranu grada od sve učestalijih napada, a ujedno je imala zadatak održavati javni red. Iz grada je otišao među posljednjima, koristeći jedini tada mogući izlaz - poznati Kukuruzni put, prolaz kroz kukuruzište koji je povezivao opkoljeni Vukovar s područjem pod hrvatskim nadzorom. Tim su putem u grad pristizali hrana, lijekovi i oružje. Veselinović je pripadao prvoj klasi srednje milicijske škole u Zagrebu, gdje je kasnije završio i višu te visoku školu za kriminaliste. Do umirovljenja 1999., ostvarivši beneficirani staž, radio je kao policijski inspektor – najprije na imovinskom kriminalitetu, a potom na krvnim deliktima. Za sudjelovanje u obrani Vukovara nositelj je službenog priznanja.

Funkciju predsjednika splitskog pododbora Prosvjete, kako kažu njemu bliski ljudi, preuzeo je kako bi kroz kulturu i širok krug poznanstava poticao međusobno zbližavanje, bez obzira na razlike. Ljudi koji ga dobro poznaju ističu da ga vodi misao da "upravo različitosti čine društvo bogatijim". Pododbor u Splitu djeluje već dvadeset godina, a do sada nikada nije bilo napada ni na jednom događanju. Veselinović je samo tjedan dana prije upada crnokošuljaša organizirao put u Vukovar za pedesetak članova splitske Prosvjete. Ondje su položili vijenac i odali počast svim žrtvama grada heroja. Trenutačno ne daje izjave, napominjući da to ne može dok traje policijska operativna obrada. U utorak je ovako odgovorio na pitanje je li ga upad crnokošuljaša prestrašio: "Nisam ih se plašio, davno sam te strahove prebolio. Samo mi je bilo važno zaštititi djecu".

Kako kaže Milan Veselinović, predsjednik novosadskog folklornog društva Veliko kolo čijih je osmero mladih plesača u ponedjeljak trebalo nastupiti na prekinutoj priredbi, svi su se sretno vratili kući. "Najvažnije je da su svi dobro, fizički i psihički, pokušavamo ne misliti o tome što se dogodilo, i ići dalje. Kad smo izlazili iz Splita prema kući, rekli su mi, ti mladi ljudi od 18 i 19 godina, da im to što se dogodilo neće ocrniti Dalmaciju i Split, i da bi se rado vratili iduće godine otplesati ono što su sad trebali, ali nisu smjeli", kaže Veselinović, koji nije u rodbinskoj vezi s Markom Veselinovićem. Facebook stranica Velikog kola zatrpana je, kaže, gomilom uvredljivih komentara, ponajviše iz Hrvatske. On ih briše jer ne želi da ih djeca čitaju. "Mi smo kulturnjaci, plesači narodnih plesova, a zlih će ljudi uvijek biti - i u Hrvatskoj i Srbiji, u bilo kojoj zemlji. Huligana ima svuda, i to nam neće promijeniti mišljenje o Hrvatskoj", kaže Milan Veselinović. Dodaje da primaju i mnogo podrške iz Hrvatske. "Pišu nam ljudi iz Osijeka, pišu i Splićani, ispričavaju se u ime svojih sugrađana koji su nam upali, kažu da im je žao, hvala im", ističe voditelj Velikog kola, koje je 2015. u Novom Sadu organiziralo kolo dugo šest kilometara, u kojem je sudjelovalo više od dvanaest tisuća folkloraša iz dvanaest država, među njima i iz Hrvatske.

"Zajedno su plesali katolici i pravoslavci, muslimani, svi. To je folklor, on ujedinjuje, ne razdvaja. Bilo je to šest kilometara zajedništva. Nastupali smo često i u Hrvatskoj… i nikad nikakvih problema nije bilo. Imamo u svom folkloru i Hrvata, kao i ljudi iz miješanih brakova, svih", dodaje Veselinović. U Novom Sadu održava se i listopadski festival Zov ravnice, na kojem tradicionalno sudjeluju i hrvatski ansambli, pa tako i ove godine – tamburaši. "Zahvaljujem vašoj policiji, doista su obavili dobar posao, otpratili nas do autoputa kad smo napustili Split, osigurali nas na svakom odmorištu na koje smo putem stali. Digli su, kako su nam rekli, sve raspoložive snage", zaključuje Milan Veselinović.