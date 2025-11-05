Splitska policija uhitila pet osoba povezanih s incidentom, među njima i jedan branitelj

Nakon incidenta u Splitu, u kojem je pedesetak osoba odjevenih u crno nasilno prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture, policija je, kako doznaje Dnevnik Nove TV, privela deset osumnjičenih, a petoricu uhitila. U Split je zbog događaja stigao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je potvrdio da istraga i dalje traje, ali da je otežana jer je dio sudionika bio maskiran. "Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti. Provode se dokazne radnje i za očekivati je nova privođenja i uhićenja", izjavio je Turudić.

Odvjetnik jednog od privedenih, Vinko Ljubičić, rekao je da se njegovom klijentu na teret stavlja kazneno djelo nasilničkog ponašanja, no tvrdi da on nije počinio ništa protuzakonito. "Ne poriče da je bio tamo, ali nije učinio nikakvu radnju koja bi se mogla podvesti pod kazneno djelo", izjavio je Ljubičić. Prema informacijama koje je objavila Nova TV, među privedenima su dvojica pripadnika Torcide te jedan vukovarski branitelj koji je tijekom Domovinskog rata bio zatočen u srpskom logoru.

Njih se sumnjiči da su nasilnim i drskim ponašanjem druge ljude doveli u ponižavajući položaj, piše Nova TV. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uhićeni će biti predani državnom odvjetništvu, gdje će biti ispitani. Očekuje se da će za njih biti zatražen istražni zatvor, no o tome će odlučiti sudac istrage.