Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAGA I DALJE TRAJE

Splitska policija uhitila pet osoba povezanih s incidentom, među njima i jedan branitelj

Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
05.11.2025.
u 20:29

U Split je zbog događaja stigao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je potvrdio da istraga i dalje traje, ali da je otežana jer je dio sudionika bio maskiran

Nakon incidenta u Splitu, u kojem je pedesetak osoba odjevenih u crno nasilno prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture, policija je, kako doznaje Dnevnik Nove TV, privela deset osumnjičenih, a petoricu uhitila.  U Split je zbog događaja stigao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je potvrdio da istraga i dalje traje, ali da je otežana jer je dio sudionika bio maskiran. "Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti. Provode se dokazne radnje i za očekivati je nova privođenja i uhićenja", izjavio je Turudić. 

Odvjetnik jednog od privedenih, Vinko Ljubičić, rekao je da se njegovom klijentu na teret stavlja kazneno djelo nasilničkog ponašanja, no tvrdi da on nije počinio ništa protuzakonito. "Ne poriče da je bio tamo, ali nije učinio nikakvu radnju koja bi se mogla podvesti pod kazneno djelo", izjavio je Ljubičić. Prema informacijama koje je objavila Nova TV, među privedenima su dvojica pripadnika Torcide te jedan vukovarski branitelj koji je tijekom Domovinskog rata bio zatočen u srpskom logoru.

Njih se sumnjiči da su nasilnim i drskim ponašanjem druge ljude doveli u ponižavajući položaj, piše Nova TV. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uhićeni će biti predani državnom odvjetništvu, gdje će biti ispitani. Očekuje se da će za njih biti zatražen istražni zatvor, no o tome će odlučiti sudac istrage.

Ključne riječi
čuvajmo naše manjine incident policija Split

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
20:40 05.11.2025.

Očekujem jednaki policijski tretman na sljedećoj muškoj krunici na Trgu bana Jelačića i na sljedećem Hodu za život. Hvala.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:36 05.11.2025.

Može li itko zamisliti izvedbu opere Nikola Šubić Zrinjski u beogradu i pjevanje arije "U boj u boj"? A mi bi trebali mirno gledati žikino kolo u Hrvatskoj? Neće moći.

Avatar southman
southman
21:12 05.11.2025.

Pa dobro što je ovo. Je li ovo HR ili Srbija ??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

vojni rok
22
Dvojbe oko tumačenja Zakona o obrani

MORH ne može zvati u vojsku samo mladiće iz Hrvatske već mora i sve hrvatske državljane iz inozemstva

Mato Palić: Ako se na obvezno služenje vojnog roka misli pozivati samo hrvatske državljane koji žive u RH onda tu odredbu treba i unijeti u Zakon o obrani. Zakon sada ne pravi nikakvu razliku između hrvatskih državljana s prebivalištem u RH i onih s prebivalištem izvan RH i dok je tako ne može se proizvoljno tumačiti Zakon i pozivati na vojnu obvezu samo mladiće s prebivalištem u RH.

Učitaj još

Kupnja