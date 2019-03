Huanito je i službeno slobodan, no njegova bitka nije završila: I dalje traži lijek

Huanito Luksetić sada je i službeno slobodan čovjek nakon što ga je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomilovala.

– Huanito je malo bolje što se tiče psihički, vidim da se i smije... No, on i dalje traži lijek. Ovo što je bilo u ljekarni to je nije to, to je THC 0.2, a što s tim, to Huanitu ne pomaže – ispričala je njegova majka Zlata Luksetić za Dnevnik Nove TV.

Problem je što ni toga u ljekarnama nema, a iz Huanitova slučaja nismo, kažu liječnici, ništa naučili.

– Vlada ništa nije napravila, doslovno ništa, lijek nije dostupan, Huanito se ne može liječiti, lijepo da nije završio u zatvoru i to je to – kaže doc. dr. Ognjen Brborović i smatra da je za to odgovoran nadležni ministar zdravstva.

– Ja ne mogu nijedne druge nego ideološke razloge pojmiti, jer što se tiče znanosti i medicine, stvar je jasna, to je lijek i treba biti dostupan ljudima. To su sve ljudi, ako se nešto ne poduzme, ako im se ne pomogne, osuđeni su na smrt i nemojmo se zavaravati da se radi o nečemu benignijem – rekao je dr. Brborović.

VIDEO Zlata Luksetić, majka Huanita Luksetića