HTZ odnijela nagradu na prestižnom festivalu: Pozicioniramo Hrvatsku kao atraktivnu zemlju među svjetskim produkcijama

Promotivni film Croatia Your Next Filming Destination osvojio je drugo mjesto na jubilarnom, 20. festivalu The Golden City Gate u kategoriji ''Region International''. Film je nastao u suradnji Hrvatske turističke zajednice i producentske kuće Balduči film, a trebao je biti prikazan na turističkom sajmu u Berlinu. Kako se zbog pandemije sajam ipak nije održao, direktorica kuće Balduči Spomenka Saraga uručila je u utorak direktoru HTZ-a Kristjanu Staničiću nagradu iz Berlina.

- Iznimno smo ponosni na uspjeh filma kojim promoviramo hrvatske filmske lokacije i dodatno pozicioniramo Hrvatsku kao atraktivnu zemlju na mapi svjetskih produkcijskih središta. Unatoč činjenici da je pandemija korona virusa zaustavila produkcijski zamah u svijetu pa tako i u našoj zemlji, vesele nas činjenice da se, zbog dobre epidemiološke situacije, naša zemlja u međunarodnim produkcijskim krugovima percipira kao sigurna zemlja za početak filmske proizvodnje - kazao je Staničić.

Prema informacijama iz HAVC-a, domaći projekti krenuli su s realizacijom još prošlog tjedna, a strani projekti ipak će morati pričekati kraj ljeta. Kako govori Hrvatski audiovizualni centar, interes stranih producenata je velik, a pogotovo za neotkrivenim lokacijama na Jadranu poput Knina, Obrovca, Petrove Gore i na Ziru, kao i na već poznatim destinacijama poput Rovinja, Dubrovnika i Trogira.

- Nagrada iz Berlina predstavlja veliki uspjeh uzmemo li u obzir da su u konkurenciji bili filmovi iz cijelog svijeta te s poznatih svjetskih destinacija, a ocjenjivalo ih je čak 45 članova žirija različitih profesija. Festival nagrađuje filmove u 18 kategorija, a najbolje odabire međunarodni ocjenjivački sud koji čine predstavnici različitih sektora – od poslovnih ljudi do umjetnika. Svaka nas međunarodna nagrada posebno veseli i daje nam vjetar u leđa, a s obzirom da su naši filmovi prijavljeni na još nekoliko festivala, s nestrpljenjem čekamo i rezultate jesenskih festivala - govori direktorica Saraga.

Osim ove prestižne nagrade, promotivni video je osvojio i dvije zlatne nagrade na američkom festivalu The Telly Awards, a na Međunarodnom filmskom festivalu u Rigi je dobio glavnu nagradu žirija.