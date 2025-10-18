Hrvatski vojnici ostvarili vrhunske rezultate na natjecanju Norwegian Foot March u Poljskoj

Pripadnici 16. hrvatskoga kontingenta NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, sudjelovali su u petak na vojnom natjecanju u pješačkoj hodnji Norwegian Foot March na poljskom vojnom poligonu Bemowo Piskie i ostvarili vrhunske rezultate, priopćio je u subotu MORH. Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji, razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto, izvijestilo je Ministarstvo obrane RH (MORH).

Na pješačkoj hodnji dugoj 30 kilometara sudjelovalo je više od 300 pripadnika Borbene grupe Poljska. U međunarodnom sastavu Borbene grupe Poljske su pripadnici oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Rumunjske, Republike Hrvatske i Republike Poljske. Republiku Hrvatsku predstavljali su pripadnici 1. mehanizirane bojne „Tigrovi” Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su i ovoga puta potvrdili visoku razinu fizičke spremnosti i vojničkog duha. navodi MORH.

Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji te završila zahtjevnu hodnju za četiri sata i 20 minuta. Razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo mjesto s vremenom tri sata i šest minuta, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto s vremenom tri sata i 32 minute. Natjecanje Norwegian Foot March jedno je od najzahtjevnijih vojnih natjecanja s tradicijom duljom od jednog stoljeća.

Riječ je o testu vojne izdržljivosti koji se sastoji od pješačke hodnje duge 30 kilometara u vojnoj odori i čizmama s ruksakom težine 11 kilograma u ograničenom vremenu od četiri sata i 30 minuta za muškarce i pet sati za žene. Uz fizičku izdržljivost, to je test odlučnosti i mentalne snage vojnika. Svladavanje te hodnje u međunarodnim vojnim krugovima smatra se velikim postignućem, ističe MORH. Sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na takvim natjecanjima dodatno potvrđuje vrhunsku obučenost, disciplinu i spremnost, ali i njihovu sposobnost da rame uz rame stoje s pripadnicima savezničkih vojski, dodaje se u priopćenju.