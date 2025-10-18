Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VOJNI USPJEH HRVATSKE

Hrvatski vojnici ostvarili vrhunske rezultate na natjecanju Norwegian Foot March u Poljskoj

16. HRVCON
Foto: FOTO: 16. HRVCON
1/2
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
18.10.2025.
u 17:03

Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji, razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto

Pripadnici 16. hrvatskoga kontingenta NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, sudjelovali su u petak na vojnom natjecanju u pješačkoj hodnji Norwegian Foot March na poljskom vojnom poligonu Bemowo Piskie i ostvarili vrhunske rezultate, priopćio je u subotu MORH. Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji, razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto, izvijestilo je Ministarstvo obrane RH (MORH).

Na pješačkoj hodnji dugoj 30 kilometara sudjelovalo je više od 300 pripadnika Borbene grupe Poljska. U međunarodnom sastavu Borbene grupe Poljske su pripadnici oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Rumunjske, Republike Hrvatske i Republike Poljske. Republiku Hrvatsku predstavljali su pripadnici 1. mehanizirane bojne „Tigrovi” Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su i ovoga puta potvrdili visoku razinu fizičke spremnosti i vojničkog duha. navodi MORH.

Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji te završila zahtjevnu hodnju za četiri sata i 20 minuta. Razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo mjesto s vremenom tri sata i šest minuta, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto s vremenom tri sata i 32 minute. Natjecanje Norwegian Foot March jedno je od najzahtjevnijih vojnih natjecanja s tradicijom duljom od jednog stoljeća.

Riječ je o testu vojne izdržljivosti koji se sastoji od pješačke hodnje duge 30 kilometara u vojnoj odori i čizmama s ruksakom težine 11 kilograma u ograničenom vremenu od četiri sata i 30 minuta za muškarce i pet sati za žene. Uz fizičku izdržljivost, to je test odlučnosti i mentalne snage vojnika. Svladavanje te hodnje u međunarodnim vojnim krugovima smatra se velikim postignućem, ističe MORH. Sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na takvim natjecanjima dodatno potvrđuje vrhunsku obučenost, disciplinu i spremnost, ali i njihovu sposobnost da rame uz rame stoje s pripadnicima savezničkih vojski, dodaje se u priopćenju.

Ključne riječi
Međunarodno natjecanje Norwegian Foot March Hrvatska vojska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još