Hrvatski hotel u top 50 na svijetu: Noć stoji i 4500 €, zabranu leta čuvaju – sokolovi

Crème de la crème, Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection 48. je najbolji hotel na svijetu. Stavimo li brojku u nogometni kontekst, upravo će se ovih dana 48 reprezentacija kvalificirati za Svjetsko prvenstvo dogodine u SAD-u. Međutim, nogometnih reprezentacija pod Fifinim skutima ima ravno 211... pa na Mundijal malone ide već svaka četvrta. Hotelski je omjer puno impresivniji. Među stotinama tisuća hotela možda ih je i više od milijun koji u ovom trenutku dočekuju goste diljem planeta. Grand Park je – u samoj eliti. U biranom društvu probranih hotela u Hong Kongu, Bangkoku, Singapuru, Dubaiju, Rio de Jaineru, Pekingu, Baliju, Tokiju, Bangkoku, Los Angelesu ili na jezeru Como. Konkretno, ako ih je milijun, onda je Grand Park među 0,0048 posto. Da ostanemo još tren na omjerima, na svakih 20.833 hotela na svijetu – tek jedan uskače na tu listu. Idemo u Grand Park, prvi i jedini hrvatski hotel koji je uvršten u prestižni izbor "World's 50 Best Hotels 2025". I to među ljude koji su zaslužili nagradu, iza kulisa onoga što oduševljeni gosti vide. Najprije do sobarica.