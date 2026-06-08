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NAJSKUPLJE IM JE NA ISLANDU

Hrvatska za Nijemce osjetno skuplja od turističke konkurencije, istaknuli su koje cijene nalaze drugdje

TURISTIČKA PATROLA Skradin
Duško Jaramaz/Pixsell
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
08.06.2026.
u 21:26

Iz podataka Saveznog ureda za statistiku u Wiesbadenu proizlazi da su gastronomske i hotelijerske usluge u Hrvatskoj devet posto povoljnije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih južnoeuropskih zemalja za Nijemce osjetno povoljnija od Hrvatske

Turistička odredišta na jugu Europe su za njemačke turiste još uvijek po cijenama ugostiteljske i hotelijerske ponude povoljnija nego vlastita zemlja, pri čemu je Hrvatska tek nešto povoljnija od Njemačke, proizlazi iz statistika objavljenih u ponedjeljak. Iz podataka Saveznog ureda za statistiku u Wiesbadenu proizlazi da su gastronomske i hotelijerske usluge u Hrvatskoj devet posto povoljnije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih južnoeuropskih zemalja za Nijemce osjetno povoljnija od Hrvatske.

Tako su cijene usluga u gastronomiji i hotelima u Grčkoj 18, a u Španjolskoj 22 posto povoljnije nego u Njemačkoj. Najpovoljniji za građane Njemačke je odmor u Crnoj Gori, koja je 39 posto povoljnija od njemačkog prosjeka te Bugarskoj, u kojoj turisti prolaze 47 posto povoljnije nego kod kuće.

Osim toga, tu je i Sjeverna Makedonija gdje su cijene smještaja i ugostiteljskih usluga 52 posto niže nego u Njemačkoj. U popularnim turističkim zemljama za Nijemce, Italiji i Austriji, cijene su na otprilike istoj razini kao i u Njemačkoj.  Od Njemačke su osjetno skuplji sjeverni i zapadni susjedi. Najskuplji odmor za Nijemce je na Islandu i u susjednoj Švicarskoj, gdje njemački turisti plaćaju cijene smještaje i usluga 49 posto više nego kod kuće.
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TURISTIČKA PATROLA Skradin
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Ključne riječi
cijene Njemačka turisti

Komentara 5

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SI
SirUlrich
22:16 08.06.2026.

Nekad je njemački “white trash” mogao uživati po mjesec dana na Hrvatskoj obali. Sada vise ne mogu. Uvijek su o nama mislili da smo narod drugog reda pa i danas. Neka onda idu u CH.

Avatar horuk
horuk
22:16 08.06.2026.

Turiste ne zanima u prvoj liniji cijena. Znam to po sebi. Oni koje zanima i kojima je cijena najvažnija nama i ne trebaju.

ZO
zoranlelic
22:13 08.06.2026.

Hrvatska NIJE SKUPA, Hrvatska je APSURDNO SKUPA! Austrijanci nemaju slanu vodu pa im je prihod od turizima duplo veći nego nama A udio u BDPu višestruko manji. Meni je skupo kod nas, mogu mislit kak je Nijemcima tek!

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