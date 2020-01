Hrvatska treba priuštivo stanovanje, ali u tri desetljeća državnosti nije uspjela donijeti stambenu strategiju

Teško je povjerovati da Hrvatska u gotovo tri desetljeća svoje državnosti nije donijela strategiju stambenog zbrinjavanja. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja krajem 2018. tek je pokrenulo aktivnosti na pripremnim radnjama za izradu stambene strategije.

Ne znamo broj beskućnika

Imamo neregulirano tržište skupog najma, s nezaštićenim podstanarima bez ugovorno riješenih odnosa, što je od 2000-ih do danas rezultiralo sustavnim stambenim zaduživanjem u bankama. Kriza, nezaposlenost i krediti u CHF-u problem su doveli do eksplozije: slijede masovne ovrhe, nerijetko i ovrhe nekretnina ili njihova prodaja u bescjenje. Novi val rasta cijena nekretnina, ali i najma, ponajprije zbog otkrivanja tržišnog potencijala dnevnog najma, dodatni je uteg i prijetnja priuštivom stanovanju. I dok su neki europski gradovi krenuli u zaštitu svojih stanovnika pa je Berlin, recimo, zakonski ograničio rast cijena najma privatnih iznajmljivača sljedećih pet godina, a trećinu stambenih potreba Züricha zadovoljavaju stambene zadruge, u Hrvatskoj ne postoji adekvatna regulativa ni kontrola tog sektora. Dom deseci tisuća obitelji traže izvan domovine.

Uz sve veće socijalne razlike – naočigled raste broj beskućnika. Pravi broj im se ne zna; zapravo je i terminologija pogrešna jer se ne zbrajaju oni koji nemaju adekvatne uvjete stanovanja. Iz Ministarstva graditeljstva poručuju da su u sklopu pripremnih radnji za izradu stambene strategije napravili pregled tržišta nekretnina u kojem su vrlo detaljno analizirali stanje na tržištu nekretnina i priuštivost stanova.

– Bitno je napomenuti da u dugoročnom planu fokus stavljamo i na sve veće potrebe najma. U mjerama POS-a predviđen je najam i sad, ali idemo prema tome da omogućimo više takvih stanova. Upravo to će obuhvaćati dio naše stambene strategije – kažu u ministarstvu.

Petra Rodik, doktorica sociologije s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja se godinama bavi (pre)zaduženošću kućanstava, ističe da POS (program društveno poticane stanogradnje) nikada ni nije bio zamišljen kao socijalno zbrinjavanje.

– Iako je POS od svojeg uvođenja imao različite faze i forme, uvijek je polazio od dvije temeljne pretpostavke: prvo, da je cilj vlasništvo, a ne sigurno podstanarstvo, i drugo, da je put do vlasništva kupnja uz zaduživanje – kaže sociologinja.

Kad je posrijedi POS, u Hrvatskoj najviše profitiraju banke koje dobivaju klijentelu smanjenog rizika, barem prvih nekoliko godina dok koriste državne subvencije. U većini zemalja država gradi socijalne stanove i na posve drukčiji način organizira subvencioniranje.

– Da biste uopće bili kandidat za poticaje, morate biti kreditno sposobni. A što ćemo s mnogima koji to nisu? Na široj razini, budući da se u anuitetnim otplatama kredita u startu uglavnom otplaćuje kamata, aktualni model sufinanciranja kamata znači da država subvencionira zaradu banaka od kamata i građevinsku industriju. Iako kamate na kredite padaju, cijene nekretnina opet toliko rastu, između ostalog i zbog samog modela poticaja, da su i POS-ovi uvjeti, „povoljniji od tržišnih“, i dalje krajnje nepovoljni – ističe Petra Rodik, napominjući da, paralelno s tim, i podstanarstvo postaje sve nepristupačnije, posebno u turistički atraktivnim urbanim sredinama.

– Zato nimalo ne začuđuje da je dob napuštanja roditeljskog doma u Hrvatskoj među najvišima u Europi. Ako se postojeća stambena politika ne redefinira iz korijena, teško da možemo očekivati pomake nabolje – upozorava.

Možda bi Hrvatska mogla iskoristiti novi moment da promijeni dosadašnju promašenu stambenu politiku, odnosno njezinu odsutnost: u drugoj polovici 2020. Njemačka preuzima predsjedanje Europskom unijom i jedna od najvažnijih tema njezina predsjedavanja upravo je problematika stambene isključenosti i beskućništva, priuštivog stanovanja. Vjerojatno će se otvoriti prilike za povlačenje više novca iz EU fondova u tu svrhu.

Gojko Bežovan, profesor socijalne politike koji predvodi hrvatski tim pri European Social Policy Network (ESPN) godinama se bavi baš ovom problematikom. Kaže da strategija stambenog zbrinjavanja u Hrvatskoj nije nikad donesena jer postoje jaki lobistički interesi u kojima dominira špekulativna gradnja.

– Jedanput davno, kad su u Hrvatsku došle stambene štedionice koje su, nažalost, kolonizirale Hrvatsku, razgovarao sam sa šeficom jedne od njih. Rekla mi je da njih u Hrvatskoj ne zanima da stanovi budu jeftini. Pitao sam je što bi bilo kad bi njezin kolega u Austriji tako nešto rekao jer on je u Austriji osnovan da stanovi tamo budu jeftini, da budu priuštivi... – kritizira Bežovan već godinama i stambene štedionice, iako su, za razliku od banaka, od početka imale fiksne kamatne stope čime su njihovi klijenti bili manje izloženi rizicima u krizi.

– Stambene su štedionice bile manje zlo u odnosu na banke, ali da smo onoliko novca koliko je država njima dala na ime premije uložili u program gradnje socijalnih stanova, mogli smo imati jedan solidan program gradnje socijalnih stanova, mogli smo graditi u nekim godinama i oko 1500 stanova godišnje – smatra Bežovan koji stambenu štednju kritizira i jer smatra da ju je država namijenila relativno bogatim građanima koji mogu štedjeti, kaže, po načelu sv. Mateja: “bogati će biti sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji”.

Bežovan je vrlo izravan, poručuje da nam je, poslije lopovske privatizacije, najveći problem skupo zaduživanje građana stambenim kreditima, od kojih su mnogi bili u CHF-u, za jako skupe stanove.

– Tu je hrvatsko društvo puklo, obitelji su se raspadale, ovršavane su... Tko se pitao u Hrvatskoj kakva je perspektiva djece koja odrastaju u obiteljima koje su ovršene i deložirane jer nisu mogle otplaćivati stambeni kredit? – zadire u jedan od uzroka beskućništva.

Neodrživim smatra i koncept stjecanja stana zaduživanjem na početku karijere.

Ukinuti porez na prvi dom

Trebalo bi, predlaže, potpisati nacionalnu peticiju za priuštivo stanovanje, da ukinemo porez na kupnju prvog doma.

– Zdravko Marić ga je uveo, a to je sramotna stvar. Vani, ne samo da bi ih oslobodili tog poreza nego bi im dali novac. To je država koja ima smisla, a riječ domovina dolazi iz riječi – dom – poručuje Bežovan.

Ivan Ostojić, član uprave Wüstenrot stambene štedionice, također je kritičan prema neodgovornoj ponudi financijskih proizvoda, kakvom smatra CHF kredite, u odnosu na plansko i odgovorno zaduživanje kakvim drži ono u stambenim štedionicama.

– Većina kreditnog portfelja stambenih kredita prilično je rizična i podložna promjenama s obzirom na dominantno ugovorene promjenjive kamatne stope. Trenutačno smo u fazi niskih kamatnih stopa, ali ta faza neće trajati vječno, a stambeni krediti uglavnom se ugovaraju na ročnost dulju od 15 godina – kaže Ostojić.

Postavlja pitanje zašto sve dosadašnje Vlade nisu iskoristile potencijal stambenih štedionica pa daje i odgovor:

– Političari se sustavno zalažu za isplate velikih subvencija manjem broju građana, a smanjuju subvencije koje su male i dostupne velikom broju građana i kojima se na nikakav način ne može manipulirati.

O rizičnosti stambenog zbrinjavanja zaduživanjem uz promjenjive kamatne stope i uz valutnu klauzulu hrvatski su građani naučili na teži način. CHF krediti mnoge su doveli do ovrha, a nerijetki su doslovno ostali bez krova nad glavom. Naravno, uzroci beskućništva raznoliki su i protežu se od loših financijskih procjena do nesretnih sudbina, bolesti i rizičnog ponašanja, no država za svoje najranjivije građane mora naći rješenja, a rješenje nije – konstatirati da postoje samo u tragovima. Odsad ćemo je svaki tjedan podsjećati na to!