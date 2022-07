'Dugoročno će se to odraziti na rast standarda građana. Trgovci već sada mogu isticati cijene u eurima'

Ministri financija EU danas su u Bruxellesu službeno potpisali ulazak Hrvatske u eurozonu. Tim povodom guverner HNB-a Boris Vujčić daje izjave za medije.

Na svečanosti u Bruxellesu prisustvovao je i Zdravko Marić koji je to nazvao ''povijesnim danom za Hrvatsku'', a određeno je i kako će tečaj konverzije biti 7,53450 kuna za 1 euro, u decimalu isti kakav je bio i u "čekaonici eura'', odnosno tijekom sudjelovanja Hrvatske u Europskom tečajnom mehanizmu ERM II.

– Pet godina nakon što smo počeli ovaj put, danas je dan kada službeno ulazimo u eurozonu. Naporan rad se isplatio, to će sigurno za Hrvatsku značiti mnogo više sigurnosti, zemlja će postati mnogo manje riskantna. Dugoročno će se to odraziti na rast standarda građana – kazao je na početku.

– Ispunjavali smo sve kriterije, kao i Plan koji je u cijelosti ispunjen, prilagođavali zakone. Veliki je događaj današnje fiksiranje tečaja, jedan euro bit će 7,53450 kuna. Ne vjerujem da će doći do velikih fluktuacija tečaja u preostalom razdoblju. Ključno je što točno znamo tečaj po kojem će se raditi konverzija. Dana 5. rujna počinje obveza isticanja svih cijena, ali oni koji žele mogu to već sada napraviti po tečaju koji sada znamo – dodao je.

Komentirao je i jačanje dolara naspram eura.

– Ono što vidimo jest da tečaj dolara jača prema euru prije svega zbog pariteta kamatnih stopa. FED je već krenuo u jačanje kamatnih stopa, dok je to Europska središnja banka tek najavila. Ono što je potrebno da bi euro ojačao jest da ne dolazi do velikog ''gapa'' između kamatnih stopa na euro i na dolar. Mislim da će već ovoga mjeseca početi svoj ciklus dizanja kamatnih stopa, što će utjecati i na tečaj. Europska središnja banka do 1. siječnja toliko će dići kamatne stope da ćemo ih i mi morati dizati na jesen, sada su one od HNB-a malo više od Europske središnje banke. To će nas dovesti do situacije da do 1. siječnja imamo istu razinu kamatnih stopa u Hrvatskoj, kao što je u Europskoj središnjoj banci – kazao je.

– Vjerujem da će većina bankomata do 1. siječnja biti na euru, a nakon uvođenja eura bit će svi – dodao je.

