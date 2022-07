Petr Fiala: Učinit ćemo sve da se 2022. dovrši hrvatsko pristupanje šengenu

Češka će učiniti sve da se za njezina predsjedanja EU-om dovrši proces hrvatskog pristupa šengenskom prostoru, izjavio je u četvrtak češki premijer Petr Fiala.

Fiala, čija zemlja predsjeda Unijom od 1. srpnja do kraja godine, danas se u Pragu sastao s hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem.

"Češka uvijek podupirala i podupire hrvatski ulazak u šengen", kazao je Fiala.

"Uvjereni smo da Hrvatska ispunjava sve kriterije. Napravit ćemo sve što možemo da se tijekom našeg predsjedanja dovrši proces pristupa i da Hrvatska 1.1. 2023. bude punopravna članica šengena", rekao je Fiala.

Plenković je bio pun hvale za "Europu kao zadatak" - program koji je Češka pripremila za svoje predsjedanje.

"Sjajan program. Promisliti, obnoviti, energetski ojačati EU - to su češki prioriteti i prikladni su za ovaj trenutak pun izazova, od covida koji još zahtijeva oprez i budnost do strašne ruske agresije na Ukrajinu koja izaziva ozbiljne posljedice u Ukrajini, ali izvan nje u vidu rasta cijena i inflatornih pritisaka".

Hrvatski je premijer kazao da će jedan od prvih uspjeha češkog predsjedanja biti već idući tjedan kad se donese odluka o hrvatskom ulasku u eurozonu.

"A vjerujemo da će uz češko vodstvo EU-om na jesen biti donijeta konačna odluka o ulasku Hrvatske u šengen 1.1.2023.".

"Time će Hrvatska u jednom danu postati članica dvije dublje europske integracije", naglasio je Plenković.

Plenković je kazao da Hrvatska "cijeni" razumijevanje i želju češke da se i tijekom njezina predsjedanja stavi naglasak na države jugoistoka Europe.

"Za nas bi to bili posebno važno zbog BiH za koju smo se zajednički založili za stjecanje statusa kandidata i očekujemo da se ondje ispune reforme, posebno one koje će dovesti do ravnopravnosti Hrvata što je moguće prije", kazao je.

Dvojica su premijera iskazala zadovoljstvo odnosima dviju zemalja koji ocjenjuju odličnim, a dodatno oplemenjen i aktivnostima češke manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Češkoj.

"Razvijena je i razgranata gospodarska suradnja, ubrzana je gospodarska razmjena i na putu je da dosegne milijardu eura".

Češka je među prvih 15 ulagača u Hrvatsku, kazao je Plenković.

Česi su ujedno, nakon Nijemaca, drugi najbrojniji strani gosti u Hrvatskoj ove godine i već su ostvarili 1,7 milijuna noćenja.

