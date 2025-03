Hrvatska se probudila u debelim minusima, u Bednji čak -7,2, evo kada završava hladni val

Hrvatska se danas probudila s debelim minusima, a u većini unutrašnjosti bio je i mraz. Najhladnije je jutros u 6 sati bilo u Bednji gdje je izmjereno -7,2°C, ako ne računamo Zavižan na kojem je izmjereno -7,4°C. U Otočcu je buki -6,7, NP Plitvička jezera -6,5, Gospić -6,2, Krapina -5,6 kao i Karlovac. Manje od minus 5 bilo je i u Varaždinu, POazinu, Križevcima, Ogulinu, Samoboru, Osijek se smrzavao na -4,5°C dok je u Zagrebu bilo -4,2°C. Na Jadranu su jutarnje temperature bile od 0 do 6°C. Za danas je kao i za sutra žuto upozorenje na snazi zbog iznimno niske temperature za ovaj dio godine.

Vrijeme će danas biti sunčano i ujutro hladno, na kopnu ponegdje uz jaki mraz. Vjetar slab, popodne na sjeveru do umjeren južni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena bura, podno Velebita i vrlo jaka, a zatim slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom između 9 i 13 °C.

Sutra sunčano, ujutro lokalno kratkotrajna magla, a u unutrašnjosti umjeren i jak mraz. Vjetar slab, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna većinom između 12 i 16 °C.

Jutarnji minusi i niske dnevne temperature zadržat će se do četvrtka, a potom od petka slijedi toplije, ali nestabilnije vrijeme budući da su od nedjelje najavljeni pljuskovi no i temperature do 20 stupnjeva Celzijevih.