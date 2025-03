Vakula najavio što nas čeka na proljeće i ljeto: 'Moramo se pripremiti'

Meteorolog Zoran Vakula održao je predavanje na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki, gdje je detaljno govorio o utjecaju klimatskih promjena na svakodnevni život i turistička kretanja. Vakula je naglasio kako se iz mjeseca u mjesec bilježe novi rekordni podaci kada je riječ o vjetrovima, temperaturama zraka i oborinama, te istaknuo nužnost prilagodbe na klimatske ekstreme.

„Svi koji prate turizam i barem malo prate vremenske uvjete, mogu primijetiti koliko promjene vremena utječu na planiranje i organizaciju života, pa tako i na turističke aktivnosti. Klimatske prilike oblikuju turističku ponudu i značajno utječu na turističke trendove“, izjavio je Vakula, piše Novi List.

U svom predavanju, meteorolog je govorio i o predviđanjima za naredne mjesece, naglašavajući da bi ljeto 2025. moglo biti još toplije nego prethodno. „Ne mogu sa sigurnošću reći hoće li biti toplije od ljeta 2024., no prognoze upućuju na visoku vjerojatnost da će sljedeće ljeto biti barem malo toplije od prosjeka. Osim toga, prosječne temperature koje danas bilježimo znatno su više nego u periodu od 1961. do 1990. godine“, rekao je Vakula.

"Stoga se može reći da će vrlo vjerojatno ljeto koje dolazi biti toplije od zadnjeg prosjeka, što znači da se opet valja pripremiti, možda ne za ekstreme, ali dovoljno je da bude dugački niz vrućih dana s temperaturom višom od 30 stupnjeva Celzijevih pa da pati i naš organizam, baš kao i naša infrastruktura" – otkrio je Zoran Vakula.

S obzirom na posljednje tridesetogodišnje promjene, ljeto 2025. godine moglo bi donijeti dugi niz vrućih dana s temperaturama iznad 30°C. Vakula je također upozorio da bi i proljeće moglo biti iznadprosječno toplo, slično kao što je to bio slučaj i sa zimom koja je ove godine bila toplija od prosjeka. – Već i prognoze za zimu su govorile da će biti toplija od prosjeka i to se i ostvarilo, jer su hladna razdoblja bila kratka i nedovoljno intenzivna da bi poništila ona toplija razdoblja. Nastavak tog niza slijedi, do kraja ovog tjedna, do nedjelje, pa možda čak i u ponedjeljak bit će iznadprosječno toplo vrijeme, južina koja utječe na naš organizam i na sve skupa, dok će idući tjedan biti “podnošljiviji” mnogima.

Vjerojatno će ovdje biti i bure, barem malo, no u svakom slučaju bit će niža temperatura bliža prosjeku, a možda će u nekim dijelovima Hrvatske biti i hladnije od prosjeka. Zbog jednostavnosti mi meteorolozi računamo kao proljetno razdoblje od početka ožujka do 31. svibnja, te se vrlo vjerojatno može očekivati da će biti iznadprosječno toplo – najavio je popularni meteorolog Vakula.

Ovaj tjedan očekuje se nastavak iznadprosječne topline, dok će temperature sljedeći tjedan biti niže i bliže prosječnoj vrijednosti, s mogućnošću da u nekim dijelovima zemlje budu čak i hladnije od uobičajenih temperaturnih normi.

