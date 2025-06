Hrvatski diplomati evakuirani su iz Irana, Hrvatska poziva Iran na odustajanje od nuklearnih ambicija

Hrvatska vlada poziva Iran da bude suzdržan i odustane od ambicija da razvije nuklearno oružje, rekao je premijer Andrej Plenković na mreži X nakon sinoćnjeg američkog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja. Hrvatska vlada duboko je zabrinuta zbog opasnosti nekontrolirane spirale rata na Bliskom istoku, rekao je Plenković i stoga pozvao "Iran na suzdržanost i na odustajanje od ambicija stjecanja nuklearnog oružja.

"Regionalna nestabilnost ugrožava međunarodnu sigurnost, nosi rizik ozbiljnih poremećaja globalnih energetskih tokova i može potaknuti širu destabilizaciju s dalekosežnim globalnim posljedicama", navodi se u Plenkovićevoj poruci. "Dijalog i pregovori trebaju biti u središtu zajedničkog djelovanja", zaključio je hrvatski premijer.

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, javio je da su njegovi kolege iz diplomacije evakuirani iz zemlje. – Veleposlanstvo u Teheranu prije 10 minuta čulo se s veleposlanikom Štambukom koji je bio na granici s Azerbajdžanom i prije nekih 15ak minuta javio je da je prešao s kolegicama i kolegama koje smo evakuirali iz veleposlanstva. Najnovija informacija je da su svi dobro stigli.

FOTO Strahoviti odgovor Irana! Stižu snimke iz Tel Aviva i Jeruzalema, zgrade potpuno uništene, spašavaju se preživjeli

Radi se o pet ljudi, a u veleposlanstvu je ostao najnužniji broj ljudi radi operativnosti i komunikacije. Što se tiče Tel Aviva, situacija je nešto drugačija, ne bih rekao da je manje opasna, ali nitko od veleposlanstva do sada nije vršio evakuaciju. To ne znači da se to neće dogoditi u narednom razdoblju, događaji su nepredvidljivi. Mi smo svejedno evakuirali sve one koji su htjeli jer su ljudi mjesecima izloženi stresu. Veleposlanica je tamo i pratit ćemo događanja. Ona mi je također javila da je trenutno u Izraelu oko 100tinjak hrvatskih državljana. Stalno netko traži evakuaciju i mi smo uvijek bili na usluzi te su jučer neki evakuirani – poručio je.

Dotaknuo se i jutrašnjeg napada SAD-a na Iran te još jednom pozvao na pregovore. "Izrazio bih našu duboku zabrinutost zbog eskalacije napada i mogućih gubitka i civilnih žrtava, što nitko ne želi. Mi smo pozorno pratili sve operacije. Sukladno ugovoru o širenju nuklearnog oružja Iran nema pravo na razvijanje nuklearnog programa. Ovdje se dogodio napad američke vojske upravo na ta tri nuklearna postrojenja. Ono što sada želimo vidjeti je da se cijela situacija smiri, da se pokaže suzdržanost, odgovornost i spremnost na dijalog. Očekujemo povratak za pregovarački stol Sjedinjenih država i prije svega Irana i Izraela jer ne želimo doživjeti eskalaciju tih napada koji se mogu proširiti ne samo na regiju nego i šire i uzrokovati veliku humanitarnu krizu i katastrofu s posljedicama za cijelo čovječanstvo", zaključio je i još jednom naglasio da je diplomacija jedini način nadilaženja svih problema.