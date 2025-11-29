Hrvatska posljednjih mjeseci pokazuje iznimno snažan angažman u krizama na Bliskom istoku, potvrđujući svoju poziciju odgovorne i aktivne europske države koja razumije važnost diplomatskog djelovanja u vremenu kada se regija suočava s najdubljim sigurnosnim i humanitarnim izazovima u posljednjem desetljeću. Upravo zato sudjelovanje hrvatske delegacije na 10. regionalnom forumu Unije za Mediteran u Barceloni, održanom 27. i 28. studenoga 2025., dobiva dodatnu težinu. Forum je obilježio 30. obljetnicu Barcelonskog procesa te lansiranje Pakta za Mediteran, ambicioznog okvira koji želi izgraditi povezaniji, sigurniji i otporniji mediteranski prostor. Hrvatska je na tom skupu jasno pozicionirala sebe kao državu koja ne želi biti promatrač, nego aktivni sudionik u rješavanju regionalnih izazova, osobito onih koji proizlaze iz nestabilnosti u Pojasu Gaze, Libanonu Sirija i širem bliskoistočnom okruženju.

Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman sudjelovao je na forumu te u svom obraćanju naglasio da Hrvatska snažno podupire novi Pakt za Mediteran. Po njegovim riječima, ovaj okvir stavlja ljude u središte,prije svega mlade otvarajući prostor za obrazovanje, zapošljavanje i stvaranje novih gospodarskih prilika. Pritom je istaknuo da je stabilnost preduvjet razvoja, a da bez mira nema prosperiteta niti održivih politika, bilo u Europi, bilo na Bliskom istoku. Hrvatska zato podržava sve napore usmjerene prema pravednom miru u Ukrajini, ali i prema smirivanju krize u Gazi te sprečavanju prelijevanja sukoba na susjedne zemlje, uključujući Libanon. Njegov je nastup jasno pokazao da Hrvatska, iako zemlja srednje veličine, razumije svoju ulogu i odgovornost u europskom i mediteranskom političkom prostoru.

Na forumu je ministar podržao revitalizaciju Unije za Mediteran i novu Vizijsku izjavu za 2026. godinu, naglašavajući da je riječ o ključnoj platformi koja povezuje sjevernu i južnu obalu Mediterana te omogućuje provedbu konkretnih projekata u područjima ekonomije, zelene i plave politike, infrastrukture i društvene kohezije. U tom je kontekstu istaknuo da Hrvatska želi biti jedan od aktivnih graditelja mostova između Europe i južnog susjedstva, posebno u vremenu kada humanitarne i sigurnosne krize postaju sve kompleksnije.

Posebnu važnost imao je bilateralni sastanak ministra Grlića Radmana s egipatskim ministrom vanjskih poslova i iseljeništva Badrom Abdelattyjem. Egipat danas igra središnju ulogu u nastojanjima da se smiri sukob u Pojasu Gaze, ali i u očuvanju stabilnosti Libanona te sigurnosti Sueskog kanala, jednog od ključnih svjetskih plovnih pravaca. Hrvatska stoga smatra da je jačanje suradnje s Egiptom izravno povezano s europskom i mediteranskom sigurnošću. Razgovori su potvrdili snažnu volju obiju zemalja za daljnje produbljivanje odnosa, osobito na gospodarskom planu – u energetici, turizmu, maritimnom povezivanju i infrastrukturi.

Ministar je posebno pozdravio sporazum o suradnji između Luke Rijeka i Luke Aleksandrija te Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji predstavljaju dugoročni poticaj za trgovinsku razmjenu i jačanje gospodarskih veza. Uz to, naglasio je ključnu ulogu Egipta kao stabilizacijskog faktora u regiji, zemlje koja može odigrati presudnu ulogu u humanitarnim koridorima, mirovnim inicijativama i sprječavanju širenja sukoba.

Hrvatska planira dodatno intenzivirati svoj angažman u mediteranskom prostoru kroz buduća predsjedanja skupinom MED9 i Inicijativom triju mora. Time želi ojačati svoju ulogu posrednika, partnera i aktera koji razumije kako sigurnosni izazovi, migracijski pritisci i gospodarske prilike čine jedinstven geopolitički sklop koji zahtijeva zajedničke odgovore.

Sudjelovanjem na forumu u Barceloni i održavanjem bilateralnih sastanaka Hrvatska je jasno poručila da želi biti dio rješenja, a ne samo dio rasprave. U vremenu kada Bliski istok prolazi kroz najveću destabilizaciju u posljednjem desetljeću, hrvatska diplomacija pokazuje rijetko viđenu aktivnost, posvećenost i spremnost da doprinese stabilnosti, dijalogu i izgradnji mira na Mediteranu i šire.