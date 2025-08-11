Naši Portali
TEMPERATURE I DO 40 STUPNJEVA

Dio Hrvatske u crvenom, DHMZ objavio gdje će biti najgore vrućine

Split: Domaći i turisti na plaži Firule potražili osvježenje od velikih vrućina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 06:57

Izdano je crveno upozorenje za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala

Danas će biti sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. Tijekom jutra na sjeveru prolazno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u Dalmaciji mjestimice slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C.  Izdano je crveno upozorenje za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala. 

dhmz
Foto: DHMZ

Prema prognozi DHMZ-a od utorka do četvrtka će biti pretežno sunčano i vruće, uglavnom na Jadranu i vrlo vruće uz vrlo veliku opasnost od štetnog djelovanja vrućine na zdravlje. U četvrtak ponegdje uz umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici poslijepodne postoji i mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab, u utorak lokalno i umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će u noćnim i jutarnjim satima puhati mjestimice umjerena bura, još u utorak podno Velebita i jaka, a sredinom dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći će uz obalu biti tople i vrlo tople, ali u kopnenim krajevima svježe.

"Stabilno se vrijeme nastavlja. Na kopnu će i dalje biti vruće, ali podnošljivije, osobito uz svježije noći. Povremeno će puhati umjeren vjetar s istoka, a s porastom temperature prema vikendu opet će vrućina mnogima kvariti raspoloženje. Na Jadranu i dalje crveno upozorenje na vrućinu, uz uglavnom sunčano vrijeme. Bura će u utorak oslabjeti, potom češće burin i maestral.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Ključne riječi
toplinski val vremenska prognoza vrijeme

