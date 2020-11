Hrvatska na slatkim mukama: Francuski Rafale u laganoj prednosti pred američkim F-16?

Za manje od dva tjedna, 12. prosinca, supredsjedatelji međuresornog Vladinog povjerenstva za odabir višenamjenskog borbenog aviona Zvonimir Frka Petešić i admiral Robert Hranj i službeno će obavijestiti premijera Andreja Plenkovića i Vladu tko je pobjednik hrvatskog natječaja.

U Vladi će tada saznati ime pobjednika, no javnost još neko vrijeme neće jer je za potvrdu još potrebno i mišljenje saborskog odbora za obranu, kao i mišljenje predsjednika države Zorana Milanovića. Prema dosadašnjim najavama izgledan je konsenzus svih državnih institucija.

Premda je povjerenstvo od rujna analiziralo pristigle četiri ponude na natječaj, švedsku za nove JAS 39 Gripene, izraelsko-američku za (pra)stare F-16 Blok 30, francusku za mlađe polovne Rafalee, te ponudu SAD-a za novi F-16 Blok 70, u zadnjih nekoliko tjedana iskristaliziralo se da francuska i američka ponuda vode mrtvu trku.

Pobjeda bilo koje od njih jamči da će HRZ u sljedećih nekoliko godina dobiti najsuvremenije svjetske lovce, a tomu se malo tko u početku nadao. Večernji list već je pisao da su slatke muke izabrati jedan od ta dva dominantna zrakoplova.

Sad je financijska dvojba

A onda se prije tjedan dana u Zagrebu pojavila francuska ministrica obrane Florence Parly koja se nakon sastanka s ministrom obrane Mariom Banožićem sastala i s premijerom Plenkovićem. Hrvatskoj javnosti predala je sasvim novu poruku u kojoj se prvi put spominje Europski obrambeni fond, višegodišnji financijski okvir za koji je već u samom početku predviđeno 7 milijardi eura. Da je ova poruka bila milozvučna i hrvatskoj strani, vidjelo se i po Banožićevoj izjavi kako Francuska svakako može pomoći svojim iskustvom da se i hrvatske tvrtke pokušaju uključiti u europski program za razvoj obrambene industrije.

Nakon što je dvojba o izboru aviona s tehničke strane sada naglo prešla na onaj financijski dio priče u kojemu je očito predviđena i svojevrsna kompenzacija troškova nabavke borbene eskadrile, stječe se dojam da je dvojba između francuskih i američkih zrakoplova pomaknuta s 50 naprama 50 na trenutnih 55 naprama 45 posto u korist Francuza. Tako, naravno, situaciju tumače kuloari. No ne treba zaboraviti da su i predstavnici Lockheed Martina u slučaju da Hrvatska odabere novi F-16 spominjali da planiraju industrijsku suradnju s čak šest hrvatskih tvrtki.

Ni slova se, međutim, nije moglo dalje dobiti od predstavnika američkog diva, tako da su te hrvatske tvrtke zasad ostale fantomske. Da je francuska ministrica u Zagreb došla isključivo zbog ponude Rafalea, potvrdila je kazavši da se nada da će 2021. znati konačnu odluku hrvatskih vlasti, te da su se Rafalei dokazali u brojnim vojnim operacijama. Govoreći o tome da se Francuska zalaže za snažniju europsku obranu i veću stratešku autonomiju, Hrvatima je Parly poručila da je “više nego ikada ključno da Europljani osvijeste zajednički izazov... znamo da na Hrvatsku možemo računati”.

I Amerikanci su, kako se primicao kraj natječaja, bili sve izravniji. J.R. McDonalds, jedan od čelnih ljudi Lockheed Martina, na stalna pitanja hrvatskih medija može li američka ponuda biti povoljnija, jer se zna da je najskuplja, oko 1,5 mlrd. dolara, vrlo je jasno poručio da su naravno najbolji borbeni avioni skupi te da, ako si neka država ne može priuštiti takvo zrakoplovstvo, onda neka nabavi Cessne. Ova je američka izravnost dočekana sa simpatijama, jer McDonalds je rekao istinu. Hrvatsku doista nitko ne tjera da nabavi novu borbenu eskadrilu.

To je naša odluka, jer nitko u Hrvatskoj ne želi preuzeti odgovornost za ukidanje borbene komponente HRZ-a. Ili kao što bi novi ministar obrane Banožić, u svom prilično brzom ovladavanju resorom, isto tako točno kazao da nikad nije vrijeme za skupe vojne nabave. Vojni troškovi, naime, uvijek su nezasluženo bili dočekivani na nož u mnogim Vladama i najviše se štedjelo i rezalo upravo vojne budžete, a rezultat toga je da sada škripi u gotovo svim granama vojske zbog dugogodišnjeg izostanka ili neinvestiranja u modernizaciju.

Stječe se dojam da Plenkovićeva vlada ovog puta neće riskirati međunarodnu blamažu i ne završiti natječaj. Jednako kao što našima paše to jamstvo Francuske da će Hrvatska imati pristup izdašnom europskom obrambenom fondu za svoju industriju, tako nam odgovara i zamisao Amerikanaca o uspostavi regionalnog trenažnog centra u Zadru, koji bi služio za obuku pilota iz više zemalja koji koriste F-16, prije svega za pilote iz Slovačke i Bugarske koje su već kupile ili izabrale novi F-16. Hrvati, naime, već dugo žele Zadru vratiti staru slavu iz doba kada su se u Zemuniku školovale generacije borbenih pilota, jer taj kraj ima idealne klimatske uvjete za trenažu. McDonalds je napomenuo da bi na usluzi Hrvatima u slučaju obuke bila i američka baza u talijanskom Avianu, gdje drže dvije eskadrile F-16.

Pregovori najmanje 6 mjeseci

Kada bude određen pobjednik natječaja, tada zapravo počinje i ključni proces, pregovaranje o međudržavnom ugovoru koji će sadržavati i način financiranja i očekivanu djelomičnu kompenzaciju putem industrijske suradnje. U MORH-u očekuju da će o tom ugovoru u kojemu će stajati sve oko troškova obuke pilota i tehničara, termina dolazaka zrakoplova, paketa oružanih sustava pregovarati najmanje šest mjeseci, dok su Amerikanci već rekli da očekuju da će pregovori trajati od osam do devet mjeseci.

Što se rokova isporuke tiče, Hrvatskoj je važno da zrakoplovi počnu stizati prije no što HRZ izgubi sposobnost vlastitog nadzora neba, što će se početi događati 2023. te 2024. Amerikanci kažu da, ako nam se žuri, što prije potpišemo ugovor, pa bi prvi zrakoplovi došli do 2024. Francuski su Rafalei rabljeni, no pretpostavka je da će stići s većim ili produljenim resursima. Izgledno je da oni mogu stići prvi, no ionako treba pričekati završetak obuke “nultog” kontingenta hrvatskih pilota.

Procjena je da bi obuka na Rafaleima mogla potrajati godinu i pol, dok ona za novi F-16 traje i dvije godine. Cijena eksploatacije i letova tim zrakoplovima jest velika, a takve su i njihove sposobnosti. S time da Rafale ima dva motora i pogodan je za nadzor cijelog državnog teritorija, dakle i njegova morskog dijela, a ne samo kopnenog.