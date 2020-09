Kakva je pozadina tzv. ponude prastarih F-16 Hrvatskoj

Ekskluzivna" vijest o tome da je potpuno nepoznata američka tvrtka ProAeronautics poslala državnom vrhu ponudu, te da se ona našla na Plenkovićevu stolu, o prodaji 12, a može i 30 rabljenih borbenih zrakoplova F-16, brzo se potvrdila kao blef godine.

U svezi s tom "ponudom" koju naširoko najavljuje i objašnjava specijalizirani portal Obris.org, premijer Andrej Plenković tvrdi da "još ništa nije vidio, osim na portalima", te da o tome ništa ne zna. Ministar obrane Mario Banožić bio je jasniji. Kaže da je riječ o neozbiljnoj i ponudi i objavi, koja je dezinformirala javnost.

Do otvaranja natječaja još šest dana

Do službenog otvaranja ponuda na ponovljenom natječaju, na kojemu je Hrvatska od niza ozbiljnih država zatražila nove ponude kako bi riješila kronični problem nedostatka borbene eskadrile zrakoplova, ostalo je još šest dana. Ponude će biti otvorene 9. rujna, a potom slijedi još osam dana za ocjenjivanje ponuda. I tek će nakon toga javnost saznati detalje. Svrha lansiranja priče o nekakvoj privatnoj američkoj tvrtki koja iznenada nudi rabljene F-16, nije uopće jasna s obzirom na to da je Hrvatska bila vrlo stroga kada je naglasila da je zanimaju samo službene ponude država i proizvođača po modelu država s državom (G to G), te da ne dolazi u obzir nikakvo pregovaranje s raznim prekupcima i nakupcima.

Ponuda ProAeronauticsa, koja je tako bombastično najavljena kao gotovo spasonosna, potječe od male tvrtke iz savezne države Alabame, koju su pokrenuli veterani, a bave se uglavnom konzaltingom vezano uz avijaciju, treningom pilota i osoblja, održavanjem, inženjerskom potporom i treningom za javne i komercijalne klijente. Koliko se može vidjeti iz javno dostupnih podataka, riječ je o manjoj tvrtki s dolarski malim godišnjim prometom, nedostatno velikim da pregovara s vladom neke države o poslovima vrijednim stotine milijuna dolara.No, takva tvrtka Hrvatskoj navodno nudi 12 do maksimalno 30 aviona F-16 A/B, s paketom rezervnih dijelova, nosače naoružanja, sustave za identifikaciju prijatelj-neprijatelj i topove 20 mm.

VIDEO Američki vojni zrakoplovi F-16 na Plesu

Ponuđena cijena iznosi 11,5 do 14 milijuna dolara za jednosjed, te 12,5 do 15 milijuna dolara za dvosjed. U informaciji se kaže da bi 12 tih letjelica stajalo od 140 do 170 milijuna dolara, no to je cijena za gole avione, samo s motorom, a dodatno bi trebalo platiti pripadajuću opremu i modernizaciju. Što cijenu može povisiti na 30 do 40 milijuna dolara po avionu. U sadržaju te navodne ponude stoji i da bi se ti zrakoplovi mogli modernizirati na razinu Blocka 50, dakle, onoga koji Hrvatska minimalno traži u natječaju. Kako je riječ o avionima Block 15 i Block 20, jasno je da se radi o zrakoplovima iz 1978. ili 1979. To upravo i zbunjuje znalce, jer poznato je da se ti više od 40 godina stari avioni (generacija naših MiG-ova 21) ne mogu modernizirati na puni Block 50 i stoga su u svim zemljama koje ih rabe i proglašeni neperspektivnima.

Ozbiljne ponude iz SAD-a i Švedske

Uz to, ti su zrakoplovi u pravilu prešli krajnju granicu od osam tisuća sati naleta, pa ako im se i može produljiti životni vijek, to bi bilo za još najviše tisuću do dvije tisuće sati naleta, a Hrvatska želi avione koji bi naše nebo trebali štititi idućih 25 do 30 godina. To znači da avioni koje nabavljamo trebaju biti barem iz 1990-ih. U vijesti o toj ponudi baja se i o tome kako treba očekivati, s obzirom na to da je riječ o američkoj tvrtki, da iza te ponude stane i američka država. Naravno, to je glupost jer stručnjaci kažu da si američka država ne bi dopustila da stane iza ponude takvog otpada. Poznato je da proizvođač Lockheed Martin u prvom natječaju nije želio stati iza izraelske ponude Baraka iz 1984. premda je bila riječ o puno naprednijem zrakoplovu Block 30.

Šanse da itko u Hrvatskoj uopće razmotri tu kvaziponudu su, dakle, nikakve jer je riječ o nedvojbeno najlošijoj i najjadnijoj ponudi aviona u hrvatskoj povijesti. To potvrđuje i ministar Banožić koji kaže da je priča izišla iz pera "određenih samoprozvanih vojnih analitičara". "Sama činjenica da je takva ponuda objavljena je neozbiljna i događa se tjedan dana prije otvaranja ponuda. A također su i svi oni koji su prenijeli tu netočnu informaciju sa tog istog portala mogli vidjeti da se na tom portalu oglašava jedan od ponuditelja (Gripen, nap.a.).

Mislim da je to dovoljno da zaključimo da je riječ o neozbiljnom postupku koji je prenesen javnosti i na taj ju je način dezinformirao", rekao je Banožić. Nakon tog pokušaja sramoćenja, u MORH-u kažu da očekuju ozbiljne ponude iz SAD-a i Švedske za nove zrakoplove F-16 i Gripene, te ponude za mlađe rabljene europske Eurofightere od Italije i Rafale od Francuske, te starije rabljene F-16 koje nude Izrael, Grčka i Norveška.