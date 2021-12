Virusni imunolog Jonjić: 'Omikron se brzo širi, nema dokaza da je manje opasan'

Četvrti val epidemije više ne bukti, ali nije ni okončan jer u bolnicama imamo više od 2000 oboljelih od COVID-a, a i dalje dnevno umire autobus ljudi. S obzirom na brzo širenje omikrona, nameće se pitanje hoće li prevladati i kod nas u siječnju, tim više što mi, za razliku od niza razvijenih država EU, ne uvodimo strože mjere.

Sa Stipanom Jonjićem, jednim od naših vodećih virusnih imunologa, profesorom na riječkom Medicinskom fakultetu i članom njemačke Leopoldine, razgovarali smo o omikronu od kojeg postojeća cjepiva slabije štite te koliko će građane zaštititi booster doza i hoće li biti nužno novo cjepivo.

Booster doza štiti

Profesor Jonjić u stručnoj javnosti uživa veliki ugled zbog svog znanja, stručnosti, odmjerenosti, ali i opreza kad daje izjave. O novim varijantama virusa kaže:

– Omikron-varijanta dosta se brzo širi i može se očekivati da će se u nekoliko tjedana globalno proširiti. Ostaje još nejasno hoće li potisnuti prethodnu varijantu ili neće. Sasvim je sigurno da promjene u strukturi proteina šiljka (S proteina) ovog virusa mogu dovesti do puno slabije učinkovitosti antitijela koje smo stvorili cijepljenjem ili preboljenjem. To znači da će i cijepljeni širiti virus, a nije potpuno jasno hoće li to biti znatno manje. U svakom slučaju specifična stanična imunost stvorena cijepljenjem ili preboljenjem manje bi trebala biti "pogođena" ovim mutacijama na S proteinu i vjerujem da će upravo ta imunost u konačnici brže ograničiti širenje virusa i da će ga cijepljeni odnosno imuni ipak manje izlučivati. Međutim, ne smijemo se potpuno pouzdati u to i sasvim sigurno pred nama može biti vrlo teško razdoblje, a još nismo ni blizu kraja ovog vala.

Na upit može li itko sa sigurnošću reći da je omikron slabiji ili opasniji od delte, Jonjić uzvraća:

– Nisam uvjeren da su dosad podastrti argumenti za bilo kakav zaključak u smislu slabije virulentnosti odnosno opasnosti ovog virusa u odnosu na prethodni, pa bih se suzdržao od spekulacija. Moj je savjet svima nama, a posebno odgovornima, da učine sve da nova varijanta ne napravi veliku štetu po naš zdravstveni sustav i da spriječimo umiranje zbog ove bolesti koliko god je to moguće. Bilo bi bolje da smo puno više procijepljeni.

Niz stručnjaka upozorava da nam se četvrti val može stopiti s petim, imajući na umu i nedovoljnu procijepljenost stanovništva i da se dobar dio građana ne drži mjera. I Jonjić se slaže da se mnogi ne drže propisanih mjera dodajući da je na odgovornima da inzistiraju na provođenju mjera odnosno zakona. Na pitanje kada se može očekivati cjepivo protiv omikrona i hoće li ga trebati primiti i oni koji su primili treću dozu cjepiva odgovara:

– Ne mogu odgovoriti na pitanje kad se može očekivati inačica cjepiva koja će bolje pokrivati ovu varijantu, pa nam za sada ostaje docjepljivanje postojećim cjepivima. Imuni odgovor na tzv. booster dozu rezultira stvaranjem više antitijela tako da ne možemo isključiti mogućnost da još imamo dosta antitijela koja pokazuju reaktivnost na S protein u ovoj novoj varijanti i tako nas štite. Naravno, štiti nas i stanična imunost odnosno limfociti T, čiji bi odgovor trebao biti puno manje narušen zbog novih mutacija u S proteinu ove varijante.

Slušati regulatorne agencije

Glede cijepljenja drži da treba slušati regulatorne agencije jer sve što one odobre sigurno je za dobrobit svih ljudi. Na pitanje hoće li europske zemlje na kraju biti prisiljene kao Austrija uvesti obvezno cijepljenje zaključuje:

– Inače nisam protivnik obveznog cijepljenja, pogotovo u slučaju pandemija i kad je ugroženo zdravlje velikog broja ljudi, no u konkretnom slučaju nisam potpuno siguran. Pričekajmo razvoj situacije pa ćemo vidjeti, u svakom slučaju ne smijemo prestati s cijepljenjem zato što cijepljenje slabije štiti od ove varijante jer dok god cjepivo štiti od bolesti, smatra se efikasnim.

U pripremi novo vektorsko cjepivo u obliku spreja ili kapi – Novo cijepljenje zasigurno će nam trebati i nadam se da su napredovale aktivnosti od farmaceutskih tvrtki na pripremi cjepiva koja će pokrivati nove varijante. Budući da sam kao virusni imunolog veliki zagovornik cjepiva protiv respiratornih virusa poput ovoga, koja bi se primjenjivala intranazalno (u formi nekog spreja ili kapi), drago mi je vidjeti da su neke kompanije najavile takvu primjenu vektorskog cjepiva. Ideja je da će takav pristup potaknuti stvaranje protutijela klase IgA koja se uspješno prebacuju kroz barijeru sluznice i postaju dio sluzi koja pokriva naš respiratorni epitel. Takva protutijela trebala bi neutralizirati virus prije nego što on dođe u organizam. Naravno, ja sam si ovdje dao malo "oduška", a kako će stvarno sve izgledati, uskoro ćemo vidjeti kad vidimo rezultate kliničkih studija – kaže Jonjić o novom cjepivu protiv omikrona.

