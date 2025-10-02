Hrvatska kapetanica javila nam se s trenutno najopasnije plovidbe: Evo zašto sve to radim

- Ovdje sam iz iz solidarnosti s palestinskim narodom koji desetljećima živi pod aparthejdom i trpi zlostavljanja, a posljednje dvije godine i genocid - govori hrvatska pravnica i kapetanica broda Shireen u flotili Global Sumud koja plovi prema Gazi. Prošlo je već nešto vremena i ljudi su iscrpljeni: mjesec dana ne spavaju, od kad je na samom kraju kolovoza flotila, koju čini oko 50 brodova i više stotina ljudi iz cijelog svijeta, krenula na plovidbu - jedan od glavnih polazaka bio je iz Barcelone, a brodovi su krenuli i i Genove, Sicilije, Tunisa...

Morana Miljanović, pravnica iz Zagreba, duboko osjeća moralnu obvezu pomoći ljudima. Završila je Pravni fakultet u Zagrebu, a potom i magisterij javne politike na Hertie School of Governance u Berlinu. Radila je u Hrvatskom pravnom centru, gdje se bavila slučajevima azilanata i žrtava mučenja, a kao istraživačica proučavala je i pitanja nadzora, demokratskog sudjelovanja i digitalne sigurnosti. Istodobno, posljednjih godina vodi i život na moru – kao kapetanica, jedriličarska instruktorica i aktivistica koja se kreće između Jadrana, Meksika i Mediterana. Njezin brod, Shireen, na kojem su pravni stručnjaci, više nije vidljiv, nakon što su izraelski vojnici presreli su flotilu koja pokušava probiti blokadu dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, a sudionike, među kojima je i Greta Thunberg, priveli. No sudionici nisu bili nepripremljeni za takav ishod.

- Čast mi je biti kapetanica broda nazvanog po hrabroj novinarki koja je govorila istinu. Bilo bi prekrasno stići do Gaze, ali nismo naivni. Znamo koje prijetnje nas čekaju. No ova misija je već sada uspjeh - govori Morana. Inicijative poput ove okupljaju hrabre ljude i omogućuju zajednicama da nastanu – plešu dok kuhaju, uče jedni od drugih, dijete resurse, grade solidarnost.

- Ljubav prema životu među narodom Gaze jest izvor inspiracije za mnoge, s ljubavlju pomiješanom s gnjevom kada se suočimo s genocidom. Pokreće nas etički i politički poziv i predanost da ne dopustimo da nas strah zaustavi - kaže. Ističe i širi smisao akcije jer je flotila dio političke, dekolonijalističke i feminističke borbe. - Nećemo sami zaustaviti genocid, ali vjerujem da pridonosimo okupljanju snage ljudi da se odupru strahu, rasizmu i fašizmu - ističe. Govoreći o inspiraciji, citirala je književnicu Arundhati Roy: "Na tih dan možemo čuti kako drugi svijet dolazi". - Ovdje na pučini ja ga čujem u šumu valova i škripi broda koji nosi moju posadu - dodala je.

Naglašava moć "običnih ljudi". - Ne postoji "obična osoba’. Vidjeli smo radnike u Genovi koji su odbili iskrcati oružje, prometne blokade, studentske okupacije, štrajkove, sve su to male i velike akcije solidarnosti. Svatko može učiniti nešto - poručuje i prenosi jaku poruku: - Ova flotila za mene je protuotrov bespomoćnosti. Nismo iluzionisti – znamo da nećemo sami zaustaviti genocid. Ali već sama činjenica da smo ovdje zajedno, da se pomažemo i odupiremo, golemi je uspjeh.