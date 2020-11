Hrvatska bilježi rekorde: Procjena da će umrijeti 1500 ljudi nije pretjerana

Zadnjih dana Hrvatska bilježi rekorde u broju novozaraženih virusom SARS-CoV-2, a jučer je bilo 2399 novih slučajeva, dok je umrlo 35 osoba. Danas imamo 2543 novih slučajeva, preminule čak 42 osobe. Broj aktivnih slučajeva je 15.678, na bolničkom liječenju bilo je 1396 pacijenata, a na respiratoru njih 145.

Jučer su iz Stožera civile zaštite kazali da je Varaždinska županija, u kojoj su posljednjih tjedan dana evidentirana ukupno 1372 nova slučaja zaraze, čime je sedmodnevni broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika dostigao brojku 810, postala županija s najvećim porastom broja zaraženih. Trenutačno imaju 1789 aktivni slučaj.

Među oboljelima puno kontakata

U Zagrebu je također puno novooboljelih – 461. U Zagrebačkoj županiji je 169 novozaraženih, a u Sisačkoj, u kojoj je u petak bilo 133 novozaraženih, danas ih je 171. S obzirom na te brojke možemo se s pravom zapitati je li znanstvenik Ivan Đikić u pravu ili je pretjerao, kako tvrdi ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, kad je za N1 ustvrdio da je situacija s COVID-19 krajnje alarmantna te da bismo, ako Vlada i Stožer ne počnu donositi adekvatne mjere, do kraja studenog mogli imati 1500 novih smrtnih slučajeva.

Premijer, Stožer, a i znanstvenik Gordan Lauc proteklih su dana govorili kako to što nemamo eksponencijalni porast zaraženih znači da širenje zaraze usporava, za razliku i od nekih zemalja koje već neko vrijeme imaju strože mjere. Tako je Austrija 20. listopada imala 1500 novozaraženih, već 10 dana iznad 3000, prekjučer 7400. Ipak, to što virus i protekla dva dana u Europi bilježi rekorde u broju zaraza i mrtvih (kao i u svijetu) zove na oprez.

Uostalom, samo 10 od 47 europskih zemalja ima u proteklih 14 dana, prema izračunu po podacima Worldometera, veći broj potvrđenih zaraza od nas sa 676 na 100.000 stanovnika – Belgija 1706, Portugal 1474, Češka 1433, Andora 1419, Luksemburg 1318, Švicarska 1139, Slovenija 1048, Francuska 858, Crna Gora 811 i Nizozemska 688. Ali izuzev Crne Gore, svi testiraju puno više od nas, unatoč povećanju u proteklih 15 dana (120.000 u odnosu na 80.000 prethodnih 15 dana). U prvom valu naši su epidemiolozi manjak testova nadomještali intenzivnim praćenjem kontakata i određivanjem razmjerno daleko većeg broja samoizolacija.

Kako se sustav praćenja kontakata prilično raspao, ponajviše jer građani taje kontakte, ali i zbog porasta zaraza, manjak testiranja sada je ozbiljan epidemiološki hendikep. Hrvatska ima 26,8% zaraženih među testiranima od 23. listopada do 5. studenoga (11,6% od početka pandemije), a protekla dva dana 32 i 31%, te je u samo osam zemalja lošije.

A europski standard kad se smatra da je virus pod kontrolom je 5% i zadnji smo mu put udovoljavali 1. listopada. Zato su trenutačno najrelevantnije brojke hospitaliziranih, respiratora i smrtnih ishoda. Izračunali smo smrtnost u drugom valu, prema novozaraženima od 10. rujna do 22. listopada, s tim da smo podatke o mrtvima uzimali s odmakom od 14 dana, od 24. rujna do 5. studenoga. Po toj računici ispada da je do prekjučer umrlo 2,5% zaraženih od 10. rujna do 22. listopada.

U 15 dana moglo bi umrijeti još 811 osoba

Ako taj postotak projiciramo na novozaražene nakon 22. listopada, do jučer 32.455, statistički ispada da bi u sljedećih 15 dana moglo umrijeti još 811 osoba, a na mjesečnoj razini 1600. Što znači da je Đikićeva procjena vrlo realna, a ne pretjerivanje. Dok smo početkom listopada imali 297 hospitaliziranih, za sto više trebalo je 11 dana, a sada svaka dva-tri dana, odnosno svakih 14 do 15 dana udvostručuje se broj pa bismo za 15 dana mogli imati 2600 hospitaliziranih, dok bi na respiratoru za devet dana moglo biti već 270 oboljelih.

Kako će se sustav s tim brojkama nositi, ovisno i o broju zdravstvenih djelatnika u (samo)izolaciji koji se mogu smatrati “specijalcima” za intenzivnu njegu COVID bolesnika? I stoga treba biti oprezan s optimističnim procjenama jer nas, osobito kad dolaze s vrha, mogu lažno uljuljkati.

