Rast zaraženih: U Sisačkoj županiji 133 novozaraženih. Primorska ima 198 novih slučajeva

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 2848 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 15356.

9:55 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 65 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (27 osoba iz Vinkovaca, 7 iz Vukovara, 8 iz Ivankova, 4 iz Nuštra, 4 iz Jarmine, 2 iz Novih Mikanovaca, 2 iz Ćelija, 1 iz Babine Grede, 1 iz Bošnjaka, 1 iz Cerića, 1 iz Komletinaca, 1 iz Korođa, 1 iz Lovasa, 1 iz Ostrova, 1 iz Starih Jankovaca, 1 iz Starih Mikanovaca, 1 iz Tordinaca i 1 iz Vođinaca). Preminula je jedna osoba. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 2379, od kojih je 1883 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 34 osoba. Trenutno je u županiji 50 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 306 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 18666. U samoizolaciji na području županije je 955 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 54 radnika iz sustava zdravstva (16 liječnika, 27 medicinskih sestara/tehničara, 5 drugih zdravstvenih radnika i 6 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 59 radnika (16 liječnika, 28 medicinske sestre/tehničara, 8 drugih zdravstvenih radnika i 7 nezdravstvenih radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 16 nastavnika i 24 učenika. U samoizolaciji se nalazi 55 nastavnika i 389 učenika.

9:37 - U Primorsko-goranskoj županiji danas je 198 novozaraženih osoba, a 47 je osoba ozdravilo. Ukupno je 1552 aktivnih slučajeva covid-19 bolesti. 662 osobe su testirane.

Udio starijih u ukupnom broju zaraženih je stabilan i danas iznosi 16% što znači da niti danas nema značajnijeg porasta udjela zaraženih među starijom populacijom.To je stoga što je danas samo jedan novozaraženi korisnik iz doma za starije osobe u Voloskom, poručuje ravnatelj NZZJZ Vladimir Mićović.

Do sada je, kako je rekao, testirano preko dvije trećine korisnika toga doma. Ukupno je danas 38 osoba iz domova za starije i nemoćne što je samo jedan više od jučerašnjeg broja.

9:35 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 402 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 88 novozaraženih osoba s područja županije.

9:05 - U Vrgorcu se otvara punkt za testiranje na koronavirus, dogovoreno je u petak na sastanku načelnika vrgoračkog Stožera civilne zaštite Mile Hercega s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željkom Karin. Uzorci će se uzimati na mjestu u sklopu vrgoračkog Doma zdravlja, testiranje će se obavljati utorkom i petkom od 7 do 8 sati, a po potrebi i dulje. Time će biti omogućen veći broj testiranja na području grada i okolnih mjesta.

Vrgoračka krajina posljednjih dana bilježi porast broja oboljelih, a otvaranjem punkta za testiranje omogućeno je da pacijenti s lakšim simptomima ne moraju putovati u Split i Makarsku.

8:59 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 190 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 169 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 21 osoba je hospitalizirana.

U samoizolaciji se nalazi 690 osoba, a ukupno je testirano 13.409 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 132 uzorka, od kojih je 31 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:47 - Rekordan broj novih slučajeva zaraze u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na današnji dan je sto trideset i tri novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 u ovoj županiji. Riječ je o četrdeset osoba s područja grada Siska, dvadeset i devet osoba s područja grada Kutine, devetnaest osoba s područja grada Petrinje, petnaest osoba s područja grada Popovače, šest osoba s područja grada Novske, pet osoba s područja grada Gline, četiri osobe s područja općine Lipovljani, tri osobe s područja općine Lekenik, dvije osobe s područja općine Sunja, dvije osobe s područja općine Dvor, dvije osobe s područja općine Topusko, dvije osobe s područja općine Velika Ludina, dvije osobe s područja općine Jasenovac, jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica i jednoj osobi s područja općine Martinska Ves.

Video: U Hrvatskoj jučer rekord, imali smo 2848 novozaraženih

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

8:25 - Zabrinuti smo, kako u Hrvatskoj, tako i kod nas raste broj novozaraženih i kreće se između 25 i 30%, rekla je u Studiju 4 Željka Karin, ravnateljica NZJZ Splitsko-dalmatinske županije.

Pojasnila je kako je jučer, svaka treća testirana osoba bila zaražena i mora se razmišljati da će najvjerojatnije doći do većeg broja novooboljelih.

arin je rekla da su oboljeli uglavnom starije životne dobi, no upozorila je na podatak da su u prethodnom razdoblju imali dosta oboljelih mlađe dobne skupine.

"Otkad je počela škola i intenzivan rad u mnogim ustanovama, imamo sve više oboljelih srednjih dobnih skupina, osoba od 40 do 55 godina jer su to osobe koje dolaze u kontakt s drugim osobama u svojim ustanovama, imamo širenje unutar obitelji (...) i to je zatvoreni krug", dodala je.

8:21 - Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza izuzetih uzoraka testiranih na SARS – CoV-2 virus, na području županije u općoj populaciji potvrđeno 53 novih slučajeva bolesti COVID-19. Dio nalaza još se uvijek očekuje, a epidemiološka obrada kontakata novooboljelih osoba je u tijeku.

Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 247 slučajeva bolesti COVID-19, 44 osobe su ozdravile, a na bolničkom liječenju nalazi se 19 osoba. Od početka pojave koronavirusa na području županije zabilježeno je ukupno 848 slučajeva bolesti COVID-19.

7:41 - "Što se tiče brojki i trendova zadnjih tjedana imamo blago silazni trend, danas je taj rast, ali on je tri posto povećanja u odnosu na prošlotjednu brojku", komentirao je jučerašnju situaciju ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostujući u RTL-u Danas. Na pitanje hoće li biti strožih mjera rekao je kako postoji čitav spektar mjera koje se još mogu upotrijebiti, a odnose se na ograničenje okupljanja na mjestima i ograničenje radnog vremena objekata gdje se ljudi okupljaju. "Mi smo u crvenom kao i čitava Europa, treba procijeniti koje su mjere učinkovite, a koje donose više štete nego koristi u svakom pogledu", rekao je Capak.

Na pitanje što kaže na procjene znanstvenika Ivana Đikića da će do kraja mjeseca biti 1500 mrtvih, rekao je: "Ja mislim da je ta brojka pretjerana, da do te brojke neće doći, ali apsolutno pratimo situaciju i pripremamo se za takve scenarije".