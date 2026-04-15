U kojem se dijelu Hrvatske najbolje jede na svadbama? 'Ovo je vječni klasik'

Početak "sezone svadbi" potaknuo je jednog korisnika na Redditu da na podforumu r/kuhinja postavi jednostavno, ali uvijek aktualno pitanje: kakvi su običaji i koji su favoriti od hrane na vjenčanjima u vašem kraju? Autor je priznao kako se on osobno najviše veseli toplom predjelu, ističući dalmatinske klasike - skradinski i crni rižoto, čije su fotografije i priložene uz objavu. Ubrzo se razvila žustra rasprava koja je otkrila da, iako postoje regionalne razlike, struktura svadbenog slavlja nevjerojatno je slična diljem Lijepe Naše i susjedstva.

Rasprava je potvrdila da je tradicionalni svadbeni jelovnik pravi maraton. Najviše odobravanja dobio je komentar koji je sažeo klasični dalmatinski meni: "Pršut, sir, francuska. Juha. Crni i bili (teleći rižot) - moji favoriti. Pašticada. Pečeno (janjetina, teletina)". Mnogi su se složili da su rižoti često zvijezde večeri, ponekad zasjenivši čak i dugo iščekivanu janjetinu. "Drago mi je da nas ima još šta ne favoriziraju janjetinu već rižoto", složio se jedan komentator.

Korisnici iz drugih krajeva podijelili su svoje običaje. U Slavoniji, gozba počinje rakijom i suhomesnatim proizvodima, nakon čega slijedi juha, a zatim čak dva pladnja s mesom - prvi s pohanim šniclama i raznim prilozima, a drugi s janjetinom i odojkom. Zabava tu ne staje, jer oko jedan sat ujutro na stol stiže "druga večera", najčešće čobanac ili sarma. Slično je i u Vojvodini i Bosni i Hercegovini, gdje se redaju meze, čorbe, sarme, gulaši i neizostavno pečenje. Duhovit komentar iz Hercegovine najbolje opisuje obilje: "Još kad u 3 konobari krenu uštipke, sir i pršut nosit jer eto nisi ništa poija već 2 sata". Naravno, jedan je korisnik sve sažeo u jelovnik koji se sastoji uglavnom od "alkohola", uz povremene prekide za juhu, meso i kolače.

Iako većina s nostalgijom i odobravanjem govori o tradicionalnim svadbenim jelima, dio korisnika smatra da je takav pristup zastario. "Samo jednom sam bila na piru di je hrana bila odlična, nevjerojatno dobro pripremljen i zanimljiv jelovnik. Inače uglavnom svi vrte klasiku sir pršut rižoto pečenje... Meni je to sve skupa užas", napisala je jedna korisnica, dodavši kako je hrana često ne samo dosadna, već i loše pripremljena.

Ovaj komentar odražava rastući trend manjih i intimnijih vjenčanja, gdje parovi teže personalizaciji i autentičnosti, što se odnosi i na gastronomsku ponudu. Iako je tradicija i dalje snažna, neki se mladenci odlučuju za modernije jelovnike, izostavljajući neke klasične sljedove. Na to utječu i sve veći troškovi organizacije vjenčanja. Cijena "stolice", odnosno menija po gostu, u Hrvatskoj se kreće od 40 eura u Slavoniji pa sve do 170 eura u većim gradovima, što tjera na promišljanje o količini i vrsti hrane koja se poslužuje. Unatoč svemu, čini se da je ljubav prema obilnoj svadbenoj gozbi i dalje duboko ukorijenjena.