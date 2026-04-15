Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO KAŽETE?

U kojem se dijelu Hrvatske najbolje jede na svadbama? 'Ovo je vječni klasik'

Zagreb: "Ničija svadba" u Rougemarinu
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 13:00

U Slavoniji, gozba počinje rakijom i suhomesnatim proizvodima, nakon čega slijedi juha, a zatim čak dva pladnja s mesom - prvi s pohanim šniclama i raznim prilozima, a drugi s janjetinom i odojkom

Početak "sezone svadbi" potaknuo je jednog korisnika na Redditu da na podforumu r/kuhinja postavi jednostavno, ali uvijek aktualno pitanje: kakvi su običaji i koji su favoriti od hrane na vjenčanjima u vašem kraju? Autor je priznao kako se on osobno najviše veseli toplom predjelu, ističući dalmatinske klasike - skradinski i crni rižoto, čije su fotografije i priložene uz objavu. Ubrzo se razvila žustra rasprava koja je otkrila da, iako postoje regionalne razlike, struktura svadbenog slavlja nevjerojatno je slična diljem Lijepe Naše i susjedstva.

Hrana na svadbama
by u/Demuxy in kuhinja

Rasprava je potvrdila da je tradicionalni svadbeni jelovnik pravi maraton. Najviše odobravanja dobio je komentar koji je sažeo klasični dalmatinski meni: "Pršut, sir, francuska. Juha. Crni i bili (teleći rižot) - moji favoriti. Pašticada. Pečeno (janjetina, teletina)". Mnogi su se složili da su rižoti često zvijezde večeri, ponekad zasjenivši čak i dugo iščekivanu janjetinu. "Drago mi je da nas ima još šta ne favoriziraju janjetinu već rižoto", složio se jedan komentator.

Korisnici iz drugih krajeva podijelili su svoje običaje. U Slavoniji, gozba počinje rakijom i suhomesnatim proizvodima, nakon čega slijedi juha, a zatim čak dva pladnja s mesom - prvi s pohanim šniclama i raznim prilozima, a drugi s janjetinom i odojkom. Zabava tu ne staje, jer oko jedan sat ujutro na stol stiže "druga večera", najčešće čobanac ili sarma. Slično je i u Vojvodini i Bosni i Hercegovini, gdje se redaju meze, čorbe, sarme, gulaši i neizostavno pečenje. Duhovit komentar iz Hercegovine najbolje opisuje obilje: "Još kad u 3 konobari krenu uštipke, sir i pršut nosit jer eto nisi ništa poija već 2 sata". Naravno, jedan je korisnik sve sažeo u jelovnik koji se sastoji uglavnom od "alkohola", uz povremene prekide za juhu, meso i kolače.

Iako većina s nostalgijom i odobravanjem govori o tradicionalnim svadbenim jelima, dio korisnika smatra da je takav pristup zastario. "Samo jednom sam bila na piru di je hrana bila odlična, nevjerojatno dobro pripremljen i zanimljiv jelovnik. Inače uglavnom svi vrte klasiku sir pršut rižoto pečenje... Meni je to sve skupa užas", napisala je jedna korisnica, dodavši kako je hrana često ne samo dosadna, već i loše pripremljena.

Ovaj komentar odražava rastući trend manjih i intimnijih vjenčanja, gdje parovi teže personalizaciji i autentičnosti, što se odnosi i na gastronomsku ponudu. Iako je tradicija i dalje snažna, neki se mladenci odlučuju za modernije jelovnike, izostavljajući neke klasične sljedove. Na to utječu i sve veći troškovi organizacije vjenčanja. Cijena "stolice", odnosno menija po gostu, u Hrvatskoj se kreće od 40 eura u Slavoniji pa sve do 170 eura u većim gradovima, što tjera na promišljanje o količini i vrsti hrane koja se poslužuje. Unatoč svemu, čini se da je ljubav prema obilnoj svadbenoj gozbi i dalje duboko ukorijenjena.

Ključne riječi
reddit vjenčanje svadba Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!