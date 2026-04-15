Splićani zatečeni ovim oglasom za posao: 'Plaća nije bitna? Onda se ni ne javljajte'

U Splitu se pojavio na internetu neobičan oglas za posao, a dodatno se proširio nakon što ga je jedan korisnik podijelio na Redditu. Korisnik koji je objavio oglas ironično je komentirao: “Vjerujem da je navala kandidata i da će poslodavac teško izabrati”. Prema sadržaju oglasa, poslodavac traži radnika za terenski posao u području posredovanja u prometu nekretninama. Ono što je mnogima odmah zapelo za oko jest vrlo široko definirana razina obrazovanja, prijaviti se mogu kandidati sa završenom trogodišnjom srednjom školom, ali i oni s doktoratom. Kao uvjet navodi se vozačka dozvola, dok radno iskustvo nije važno.

Međutim, najviše pažnje izazvao je opis samog posla i način na koji je formuliran. U oglasu se navodi kako su poslovi “iznimno specifični”, pa je, kako tvrdi poslodavac, i zarada “specifična”. Posebno je odjeknula rečenica da se kandidati koji na razgovoru prvo pitaju kolika je plaća, ne bi trebali ni prijavljivati.

U komentarima su se nizale reakcije, uglavnom s dozom sarkazma i kritike. Jedan korisnik napisao je kako razmišlja da pošalje prijavu iz šale: “Ne znam, možda dam ChatGPT-u da mi napravi odličan životopis i pošaljem ga za zezanciju. Trebalo bi ih pošteno istrolati.” Drugi je komentirao: “Ma što je bitna plaća na poslu, mi radimo jer volimo posao i plaćamo sve zrakom.” Neki su se osvrnuli i na realne životne troškove: “Trebam li dodavati da se nisam javila za razgovor? Mom stanodavcu je najamnina jako bitna.” Drugi su kroz ironiju opisivali tipičnu retoriku poslodavaca: “Tu u firmi smo svi kao jedna velika obitelj!”

Pojavili su se i komentari koji dovode u pitanje stručnost i uvjete rada: “Razina obrazovanja: dvije moždane stanice i nepoznavanje zakona o posredovanju.” Netko je kratko zaključio: “Vi bi radili i primali plaću… eee, ne može to tako.” Dio korisnika pokušao je dati i realniji kontekst, ističući kako je u sektoru nekretnina česta praksa da su agenti formalno prijavljeni na minimalac, dok stvarna zarada ovisi o proviziji. “Ako ne ostvare prodaju, nema ni stvarne plaće i vrlo brzo dobiju ili daju otkaz”, napisao je jedan korisnik.

Neki su se pitali i o zakonitosti ovakvih oglasa: “Zašto je ovo uopće legalno?”, dok su drugi primijetili da je barem pozitivno što oglas jasno daje do znanja kakvi su uvjeti: “Dobro da su napisali da ljudi mogu zaobići taj oglas.” Bilo je i oštrijih kritika prema samoj profesiji: “Ako će biti kao većina agenata za nekretnine koje sam upoznala, plaću ni ne zaslužuju.” Drugi su se osvrnuli na realnost tržišta rada: “Ima posla koliko hoćeš, tko hoće radit, samo što još nisam vidio da se stanarina, krediti, gorivo i hrana plaćaju voljom za rad.”

Opis posla dodatno je zbunio mnoge. “Opis posla, nula. Iznimno specifični… terenski rad… posredovanje u prometu nekretninama… Hoće reći maltretiranje ljudi. S takvim stavom poslodavca sigurno će mu se javiti brat i sestra”, napisao je jedan korisnik uz dozu sarkazma. Neki su pak posumnjali u ozbiljnost same firme: “Čim vidim @gmail.com odmah znam koliko je ozbiljna firma u pitanju.” Drugi su zaključili kako “specifično” vjerojatno znači rad po učinku, često uz nerealna očekivanja: “Bila sam jednom u toj situaciji i nikad više.”