Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KUPNJA RABLJENOG AUTOMOBILA

Hrvatica pitala što da provjeri prije kupnje auta, većina joj spomenula jednu stvar: 'Ako prodaje ovdje, bježi'

unsplash
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
12.10.2025.
u 12:38

Što se tiče samog pregovaranja i pregleda, korisnici su dali nekoliko konkretnih savjeta: „Nemoj ni slučajno platiti punu oglašenu cijenu. 10-15% manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cijenu.“

Jedna djevojka nedavno je na Redditu zatražila savjet prije nego što sama krene u potragu za polovnim automobilom. Planirala je pogledati Renault Clio iz 2017. godine s prijeđenih 185.000 kilometara i pitala ostale korisnike: „Na što trebam obratiti pažnju, što pitati i kako se pripremiti?“

Odgovori korisnika bili su vrlo detaljni i praktični. Jedan od njih istaknuo je: „Istreniraj se na tuđem autu. Otvori haubu i pogledaj od kotača prema svjetlima s obje strane. Ako su dijelovi jednake visine i simetrije, auto vjerojatno nije bio udaren. Uzmi svjetiljku i pogledaj motor sa strane, ako ima masti, netko je vjerojatno pustio brtve.“ Dodao je i da je važno provjeriti vrata i rubove pri dnu automobila: „Ako su hrđavi ili boja ima drugačiju nijansu, auto je farban ili je bio udaren. Stakla moraju imati Renault naljepnicu; ako je nema, netko je mijenjao stakla.“

Na šta cura koja ide sama kupiti polovni auto treba obratiti pažnju?
byu/Masa1088 incroautomobili

Osvrnuo se i na mehaničke detalje: „Kad upališ auto, pritisni kvačilo i pusti. Ako se čuje slab zujajući zvuk, kvačilo će trebati servisirati u skoroj budućnosti. Renault Clio iz 2017. s 185.000 kilometara znači prosjek od 23.125 km godišnje, auto je vožen, ali kilometraža je normalna.“

Drugi korisnik komentirao je da tip pogona također igra ulogu: „Je li u pitanju dizel? Ako ga koristiš po gradu i ne voziš ga barem deset minuta po obilaznici jednom u dva tjedna, radije kupi benzin. A uzmi nekoga tko se bolje razumije u rabljena vozila – sigurno ćeš primijetiti više detalja.“

Jedan je korisnik posebno naglasio važnost stručnog pregleda: „Prije potpisivanja ugovora odvedi auto u stanicu za tehnički pregled. Jeftino i brzo će utvrditi ako nešto ne valja.“ Dodao je i praktičan savjet za lokaciju pregleda: „Nema razgledavanja kod benzinske, na parkingu dućana ili u praonici. Želim vidjeti kako živi osoba koja prodaje auto, ako joj nije stalo do dvorišta ili fasade, onda joj vjerojatno nije stalo ni do održavanja auta.“

Što se tiče samog pregovaranja i pregleda, korisnici su dali nekoliko konkretnih savjeta: „Nemoj ni slučajno platiti punu oglašenu cijenu. 10-15% manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cijenu.“ Također su savjetovali da auto ne pregledava navečer ili po kiši, a ako je hauba već topla prije dolaska, to može biti znak da prodavač nešto skriva. I najvažnije,  većina korisnika naglasila je da djevojka ne ide sama: „Najbolje da povedeš nekoga i neka se obuče kao automehaničar. Odjednom ćeš izgledati ozbiljnije i moći bolje pregovarati.“
FOTO Kako prepoznati je li rabljeni automobil bio ozbiljno oštećen
1/11
Ključne riječi
rabljeni automobil kupnja automobila reddit

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar fergazer
fergazer
12:59 12.10.2025.

Jako pametni savjeti. Ja sam automehaničar pa mi je je uvijek upitno kupiti rabljeni automobil, a kamoli onom tko nema pojma o automobilu. Interesantni su tekstovi prolivanja bez veze !!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još