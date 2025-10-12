Hrvatica pitala što da provjeri prije kupnje auta, većina joj spomenula jednu stvar: 'Ako prodaje ovdje, bježi'

Jedna djevojka nedavno je na Redditu zatražila savjet prije nego što sama krene u potragu za polovnim automobilom. Planirala je pogledati Renault Clio iz 2017. godine s prijeđenih 185.000 kilometara i pitala ostale korisnike: „Na što trebam obratiti pažnju, što pitati i kako se pripremiti?“

Odgovori korisnika bili su vrlo detaljni i praktični. Jedan od njih istaknuo je: „Istreniraj se na tuđem autu. Otvori haubu i pogledaj od kotača prema svjetlima s obje strane. Ako su dijelovi jednake visine i simetrije, auto vjerojatno nije bio udaren. Uzmi svjetiljku i pogledaj motor sa strane, ako ima masti, netko je vjerojatno pustio brtve.“ Dodao je i da je važno provjeriti vrata i rubove pri dnu automobila: „Ako su hrđavi ili boja ima drugačiju nijansu, auto je farban ili je bio udaren. Stakla moraju imati Renault naljepnicu; ako je nema, netko je mijenjao stakla.“

Osvrnuo se i na mehaničke detalje: „Kad upališ auto, pritisni kvačilo i pusti. Ako se čuje slab zujajući zvuk, kvačilo će trebati servisirati u skoroj budućnosti. Renault Clio iz 2017. s 185.000 kilometara znači prosjek od 23.125 km godišnje, auto je vožen, ali kilometraža je normalna.“

Drugi korisnik komentirao je da tip pogona također igra ulogu: „Je li u pitanju dizel? Ako ga koristiš po gradu i ne voziš ga barem deset minuta po obilaznici jednom u dva tjedna, radije kupi benzin. A uzmi nekoga tko se bolje razumije u rabljena vozila – sigurno ćeš primijetiti više detalja.“

Jedan je korisnik posebno naglasio važnost stručnog pregleda: „Prije potpisivanja ugovora odvedi auto u stanicu za tehnički pregled. Jeftino i brzo će utvrditi ako nešto ne valja.“ Dodao je i praktičan savjet za lokaciju pregleda: „Nema razgledavanja kod benzinske, na parkingu dućana ili u praonici. Želim vidjeti kako živi osoba koja prodaje auto, ako joj nije stalo do dvorišta ili fasade, onda joj vjerojatno nije stalo ni do održavanja auta.“

Što se tiče samog pregovaranja i pregleda, korisnici su dali nekoliko konkretnih savjeta: „Nemoj ni slučajno platiti punu oglašenu cijenu. 10-15% manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cijenu.“ Također su savjetovali da auto ne pregledava navečer ili po kiši, a ako je hauba već topla prije dolaska, to može biti znak da prodavač nešto skriva. I najvažnije, većina korisnika naglasila je da djevojka ne ide sama: „Najbolje da povedeš nekoga i neka se obuče kao automehaničar. Odjednom ćeš izgledati ozbiljnije i moći bolje pregovarati.“