pokušajte!

Samo rijetki uspiju: Možete li uočiti mačku na slici žene koja mete pod?

VL
Autor
Dora Škrlec
12.10.2025.
u 06:00

Iako se ovaj izazov može činiti lakim, zapravo je teži nego što biste očekivali

Razne mozgalice, zagonetke i optičke iluzije nisu samo zabava, već i odličan način da održimo mozak aktivnim i u dobroj formi. One potiču koncentraciju, razvijaju logičko razmišljanje i poboljšavaju pamćenje, a istovremeno nas opuštaju i pružaju osjećaj zadovoljstva kada pronađemo rješenje. Zato se često preporučuju kao mala svakodnevna "teretana za mozak". No, možete li uočiti mačku koja se skriva u ovom naizgled jednostavnom crtežu?

Iako se izazov na prvi pogled može činiti lakim, zapravo je teži nego što biste očekivali. Slika, objavljena na Redditu, prikazuje crvenokosu ženu postavljenu u sredini dok drži četku. Također prikazuje jarku zavjesu u gornjem desnom kutu, vrata s njezine lijeve strane i kantu s njezine desne strane. Ali gdje je misteriozna mačka? Postavite mjerač vremena i pokušajte pronaći "lukavu" mačku za manje od 10 sekundi, piše Mirror.

Foto: Reddit

Nakon dugog pregledavanja slike, mnogi korisnici priznali su da su odustali jer nigdje nisu mogli pronaći mačku. Autor objave je na kraju otkrio rješenje te je objasnio korisnicima da trebaju okrenuti svoj uređaj u smjeru kazaljke na satu da bi ga otkrili. "Savjet: okrenite zaslon mobitela u smjeru kazaljke na satu za 90 stupnjeva", napisao je jedan korisnik.

Can you spot the cat in this optical illusion?
byu/smooshyfacecat inopticalillusions

Ako i dalje ne može pronaći "bezobraznu" mačku, evo rješenja: mačka je silueta na zidu koju tvore ruke žene i tapiserija. "Kada je jednom vidite, tada je ne možete ne vidjeti", napisao je jedan korisnik. "Mačka se nalazi se u negativnom prostoru između ruke i zavjese"; otkrio je drugi.
