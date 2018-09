Hrvatica iz SAD-a: Prijateljica na obali već se oprostila od kuće, a najgore nam je čekanje da uragan udari

Kako se uragan Florence približava obalama SAD-a tako lagano i slabi, no još uvijek se očekuju oluje i kiše opasne po život.

Prema najnovijim informacijama Nacionalnog centra za uragane (NHC), Florence je iz kategorije četiri pao u treću kategoriju. Očekuje se i da će vjetrovi puhati minimalno 178 kilometara na sat, a valovi će dosezati i četiri metra, piše Livescience.

Stanovništvo se već pripremilo za uragane, a trenutno su najtraženije stvari flaširana voda i gorivo.

- Čim se pročuje da su stigli voda ili gorivo čeka se satima u redu - izjavila je za Večernji list Anamarija Jagusch, Hrvatica koja se iz Dugog Sela prije pet godina preselila u SAD.

Ona se nalazi u mjestu Sanford u Sjevernoj Karolini, a s nabavom zaliha krenula je još prošlog tjedna u želji da izbjegne gužvu. Kaže kako je, s obzirom na okolnosti, atmosfera 'začuđujuće opuštena'.

- Većina je navikla na uragane i znaju kako se pripremiti. Vjerujem da ljudima van ovih prostora to zvuči suludo s obzirom na vijesti o redovima u dućanima i panici. Najednom ti potpuni stranci postanu prijatelji dok u redu u trgovini se smijete glupim vicevima o uraganima. Strah je uvijek tu, ali ljudi ovdje sve nekako okrenu na šalu. I uvijek rado pomognu novim stanovnicima koji nemaju iskustva s ovakvim olujama - rekla nam je Anamarija.

Iako je tek pet godina u SAD-u već je doživjela ukupno 11 uragana ili tropskih oluja. Najgore je bilo kada je udario uragan Matthew prije dvije godine, a on je bio slabiji od uragana Florence.

- Obala je pod obaveznom evakuacijom. Prijateljica koja živi na obali, samo par kilometara od mjesta gdje se očekuje „landfall“ se doslovno oprostila od kuće. Ne vjeruje da će moći se vratiti u kuću nakon oluje. Uragan je oslabio, ali nadležne vlasti pokušavaju upozoriti ljude da to ne znači ništa novo. Strah od početka nije bio vjetar. Druga kategorija se smatra još uvijek razornim vjetrom, ali glavni problem su valovi koje nosi i kiša. Put uragana je sve sporiji, što znači da će duže ostati u ovim krajevima. To je bio i problem i sa Matthewom, poplave su potpuno uništile neke dijelove, ceste su doslovno nestajale. Još uvijek neka područja nisu obnovljena - ističe Anamarija.

Napominje kako će oluja proći kroz dan, dva ali da će trebati više vremena da se život vrati u normalu.

- Danas prije podne još očekujemo redove dok se nabavljaju zadnje stvari, škole su zatvorene do idućeg tjedna, većina ne ide na posao dok ne prođe oluja. To se odnosi i na sve sigurnosne službe i vojsku. Za vrijeme oluje sve staje. Moj suprug Kevin radi direktno na pripremama za oluju. U srijedu je otišao na posao u 4.30 ujutro i vratio se oko ponoći. Vojska ne prestaje s radom do same oluje, i odmah nakon se ide na teren gdje god treba - rekla je Anamarija.

Kaže i kako je najgori dio čekanje oluje.

- Više od tjedan dana traju pripreme, spremna sam da oluja stigne i da se možemo vratiti u normalu. Do idućeg uragana, naravno - ispričala nam je Anamarija.