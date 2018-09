'Ne igrajte se s njom – Florence će vas udariti kao Mike Tyson'

Jači smo i od prirode

Predsjednik Trump proglasio je izvanredno stanje za Južnu i Sjevernu Karolinu te Virginiju pa se slijedom toga očekuje da će u te države, odnosno njihova najugroženija područja, stići vladina humanitarna pomoć.

Sve to nije moglo bez uobičajenih ‘trumpizama’. Na Twitteru je objavio video snimljen u Rose Gardenu Bijele kuće – današnja poruka: “Pripravnost za uragan: kažu da je otprilike najveće što smo vidjeli. Sredit ćemo to. Spremni smo, možemo, imamo najbolje ljude na svijetu. Ne igrajte se s njim, veliki je”, upozorio je građane kojima Florence prijeti.

– Pripremili smo se, imamo hrane, medicinskih potrepština, sve što možete zamisliti, spremni smo, ali bez obzira na to, mogu se dogoditi i loše stvari kada su posrijedi takve oluje. To se zove majka priroda, nikada ne znate, ali mi znamo – kazao je Trump.