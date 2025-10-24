Hrvati uživaju u kavi na bečki način, piju je uz razgovor i druženje

Julius Meinl, osnovan 1862., najstarija je tvrtka za proizvodnju kave koja je i danas u vlasništvu osnivačke obitelji. Jedan od najpopularnijih brendova kave u našoj regiji prisutan je u Hrvatskoj od 1905. Te godine započinje hrvatsko poglavlje tvrtke koja je i danas jedan od dobavljača kave za bečke kafiće, a ima bogatu povijest koja nije predvidljiva. Prva trgovina u Zagrebu otvorena je upravo na Trgu bana Jelačića, a 1921. osnovan je središnji proizvodni pogon za cijelu regiju pod imenom Julio Meinl, smješten u Vodnikovoj ulici. Između 1905. i 1939. samo u Zagrebu otvoreno je čak 16 trgovina koje su prodavale kavu, čaj, rum, ulje, kakao, vino, šećer, džemove, čokolade, kekse, nadomjestke za kavu, praline, kompote i druge namirnice koje se u to vrijeme nisu nigdje drugdje mogle pronaći na jednom mjestu. U istom razdoblju otvoreno je još 12 trgovina u drugim dijelovima Hrvatske – u Crikvenici, Dubrovniku, Osijeku, Puli, Splitu, Karlovcu i Šibeniku. Povijest tvrtke privremeno je završila početkom 1942., kada je zatvoren proizvodni pogon u Vodnikovoj. Ako nova komunistička vlada nije bila izravno odgovorna za odlazak tvrtke, nije ništa učinila ni da je vrati. To se dogodilo tek 2006. Nakon toga, Julius Meinl nevjerojatnom brzinom postaje jedan od najbrže rastućih neovisnih dobavljača kave, izvan okvira velikih svjetskih korporacija.

– Proslavili smo lansiranje prve dvostruko certificirane 100% arabica kave u Hrvatskoj. To ne znači da je to prva arabica ovdje, ali jest prva dvostruko certificirana organic i fairtade Arabica. Osobno sam je došla predstaviti. U tom smislu, vidimo se kao predvodnici trendova u Hrvatskoj što nam je i cilj. Ne slijedimo druge – rekla nam je Christina Meinl, nasljednica carstva kave i potpredsjednica tvrtke za strateški razvoj i korporativne komunikacije, koja se smatra najutjecajnijim članom obitelji Meinl.

Hrvatska je, napomenula je, jedinstvena po svojoj kulturi kave, jer se ovdje kao nigdje drugdje miješaju turski, bečki i talijanski utjecaji.

– Razumijem da Hrvati vole piti malo jaču kavu, što je sjajno. U Beču kavu pržimo na srednje prženje, što joj daje ravnotežu i snagu, ali možete stvoriti mješavine kako biste dodali više intenziteta. Ali primijetili smo da je u hrvatskoj kulturi prisutno sjedenje, razgovor i druženje uz šalicu umjesto brzog ispijanja. Vaša kultura ispijanja kave prilično je slična bečkoj, za razliku od Talijana, koji je obično brzo popiju i krenu dalje. Jasno je da je hrvatska kultura isprepletena s drugim europskim kulturama i to je prekrasan način na koji se one povezuju, dodala je, predstavljajući predanost tvrtke održivoj proizvodnji kave s brojnih južnoameričkih farmi koje opskrbljuju njihovo europsko tržište.

Naše kulture kave su isprepletene, slično širem spoju naših tradicija diljem srednje i istočne Europe te jadranske regije. To je prekrasno, objasnila je Christina.

– Vjerujem da je naziv našeg brenda, koji je ujedno i naše obiteljsko ime, ostao poznat jer su ga roditelji prenijeli svojoj djeci, kao i njihovi roditelji prije njih. Kao što sam rekla, način na koji Hrvati uživaju u kavi sličan je našem, pa se prirodno stvorila emocionalna veza. Zato danas imamo veliki broj vjernih kupaca u Hrvatskoj – rekla je gđa. Meinl dodajući kako je tvrtka jaka i u Rumunjskoj, a zapravo i diljem srednje Europe, pa je među vodećima na gotovo svakom tržištu.

– Riječ je o cijelom teritoriju bivšeg Austro-Ugarskog Carstva. Ali danas smo prisutni i u Sjedinjenim Državama, Dubaiju i Kini, a nastavljamo se širiti. Ipak, naša glavna snaga ostaje u regiji stare monarhije, primijetila je. Kada je tvrtka, sada u petoj generaciji obitelji Meinl, započela s radom, javnost je malo znala o kavi. Danas smo navikli kupovati kavu kao gotov proizvod koji obično ne treba ni mljeti, ali tada je bilo sasvim drukčije.

– Na počecima tvrtke 1862., a sve je pokrenuo moj prapradjed, bio je to priličan šok jer je trgovina nudila kavu, rižu, začine i egzotičnu robu iz cijelog svijeta. Kava je, naravno, dolazila u obliku zelenih zrna. Legenda kaže da je jednog dana djevojka ušla u trgovinu plačući jer joj je kava zagorjela dok ju je pekla na štednjaku. Prženje kave nije lako, volimo misliti da imamo tajni recept za nju. Tada je moj predak došao na ideju da prodaje prženu kavu. Bili smo prvi – nitko to nije učinio prije nas. Čak smo izumili tehnike prženja i patentirali prvu pržionicu kave na svijetu, kaže nastavljajući kako su oni također jedina obitelj koja se kontinuirano bavi kavom od osnutka tvrtke.

– Počeli smo sa začinima, a imamo i dugu tradiciju s čajem, koji smo prodavali u našim trgovinama. Nikada nismo razmišljali o promjeni posla – kava je tako divan proizvod; privlači sva osjetila – dodir, aromu, okus. Ne znam što će buduće generacije učiniti, ali moja će sigurno ostati uz kavu, rekla nam je Christina. Stare fotografije iz doba kada je Julius Meinl širio posao diljem Hrvatske, brzo se šireći iz Zagreba u druge gradove, lako je pronaći na internetu. Ta bogata baština postavila je temelje za globalni rast tvrtke.

– Imamo ogromnu arhivu, često me iznenadi njezina veličina i uživam u pregledavanju uspomena. Imamo ih mnogo, a ljudi nam šalju i pisma i fotografije. Mnogi Hrvati živjeli su u Beču, a mnogi posjetitelji iz cijelog svijeta došli su u Hrvatsku na odmor, otkrivši ovdje naš brend. Čak dobivamo fotografije od ljudi iz Sjedinjenih Država koji kažu da su prvi put probali našu kavu dok su bili na odmoru u Hrvatskoj i sada je žele piti i kod kuće. Mnogi kupci nam to govore. Prepoznaju našu kavu kao jednu od visokokvalitetnih etiketa ovdje, rekla je Christina.

Navike i trendovi potrošača brzo se mijenjaju, posebno među mlađim generacijama. Pitali smo što su u Julius Meinlu primijetili o odnosu mladih ljudi prema kavi.

– Prije deset godina moj bi odgovor bio drukčiji. Danas mogu reći da se mladi vraćaju kavi, prije deset godina nisam bila sigurna da je uopće puno piju. Navike se razvijaju, ljudi proširuju iskustvo različitim okusima ili je miješaju na nove načine. Iznenadili biste se kako piju kavu u Kini, gdje sam bila prije dva tjedna, miješaju je s voćnim sokovima! Fascinantno je i zabavno – to je više napitak s kavom nego sama kava. Ali da, mladi se vraćaju visokokvalitetnoj kavi. Ovdje i drugdje možete vidjeti porast specialty kava, a potražnja za premium proizvodima snažno raste, posebno u Hrvatskoj, primijetila je. Kava je, podsjetila nas je, prirodni poljoprivredni proizvod, ovisan o ciklusima žetve.

– Morate se brinuti za plantaže kave, održavati biljke kako biste sačuvali prinose, to je ono što dobra poljoprivredna praksa zahtijeva. Cijene će uvijek fluktuirati, ali kava ima budućnost. Više cijene potiču poljoprivrednike da sade kavu. Nedavno sam u Hondurasu prošla pokraj praznog polja i pitala zašto se ne obrađuje. Rekli su da su u posljednjih 10-15 godina cijene kave bile preniske, ali da bi sada mogli ponovno početi saditi. Sve je stvar ponude i potražnje; kada je potražnja velika, cijene rastu, a rastu i farme. Isto se dogodilo s čokoladom posljednjih godina, objasnila je. Također smo je upitali o navikama ispijanja kave kod Hrvata, posebno u ugostiteljskim objektima gdje je marka Julius Meinl široko prisutna. – Sada smo uvelike usredotočeni na promociju organskih i fairtrade proizvoda, stoga je riječ o dvostrukoj certifikaciji. To će obogatiti paletu okusa na vašem tržištu. Hrvati vole naš Espresso Intenso i druge mješavine, ali mislim da će ova nova 100% arabica biti izuzetno dobro prihvaćena, rekla je Christina govoreći kako postoje razlike čak i unutar hrvatskog tržišta.

– Zanimljivo je kako se okusi razlikuju od sjevera prema istoku i jugu. Većina preferira jaču kavu u stilu robuste, ali postoje i lokalne varijacije, vidjela sam kako je piju i sa šlagom, što mi pokazuje koliko Hrvati cijene kvalitetnu kavu i način života koji se može graditi oko nje. Nije stvar samo u piću, to je stav prema životu, nešto što sam već iskusila u Hrvatskoj. U svim zemljama u kojima smo prisutni, navike se razlikuju. Amerika se razlikuje od Kine, koja se razlikuje od Dubaija ili Turske. Ali uvijek je to isto zrno kave koje se može transformirati u mnoge stilove, espresso, cold brew i tako dalje. To je ono što najviše volim, kreativnost na temelju jednog jednostavnog zrna, dodala je. Christina uočava kako ljudi u Hrvatskoj puno znaju o Julius Meinlu, koji je ovdje praktički postao dio kulture.

– Znanje o kavi i njezinoj pripremi poraslo je svugdje, uključujući i Hrvatsku. Tijekom pandemije ljudi su kupovali bolje aparate za kavu, a potrošnja specialty kave se povećala. Kultura kave porasla je globalno, posebno u regijama gdje je znanje o njoj nekada bilo minimalno. U Hrvatskoj se to znanje također znatno unaprijedilo, rekla je. U relativno kratkom razdoblju, Julius Meinl se etablirao ne samo u Hrvatskoj već i na zahtjevnim tržištima poput Italije.

– Prošle godine proglašeni smo kavom godine u Italiji, što me čini jako ponosnom. Italija je, naravno, zemlja s ogromnom potražnjom za kvalitetnom kavom. Prilagodili smo svoj portfelj lokalnim preferencijama, s pržionicom izvan Venecije. Šesti smo u Italiji. Cilj nam je napredovati dalje na ovoj ljestvici i to je moguće, s obzirom na to koliko smo dobro primljeni u domovini kave, nastavila je. Na pitanje što čini sjajan brend kave, Christina je odgovorila kako je ključ u kvaliteti i zrnima, ali vjeruje da brend živi kroz ljude koji stoje iza njega kao i timove koji se dodatno trude za kupce, gradeći istinska partnerstva.

– Kad putujem, ne idem na nepoznata mjesta, idem prijateljima, u kafiće gdje poznajem ljude. Kava stvara zajednicu. U ovakvim vremenima, takve obiteljske vrijednosti okupljaju ljude. Imamo dobar proizvod, sjajne timove i obitelj koja je potpuno predana tome. Moj brat, ja i naši ljudi svakog smo dana u uredu, kaže. Na pitanje o svojoj omiljenoj kavi, nasmiješila se.

– Pijem mnogo različitih vrsta kave, a najsretnija sam kad mogu isprobati nešto novo. Prije nekog vremena kušala sam 100% robustu, bilo je izazovno, ali iznenađujuće dobro. Nedavno smo dobili i kavu iz Meksika, što je bilo uzbudljivo. Sviđa mi se što je kava prirodni proizvod koji omogućuje kreativnost – eksperimentiranje s metodama pripreme kako bi se vidjelo kako se svako zrno 'voli' pripremati. Gotovo svakodnevno sudjelujem u degustacijama kada sam u uredu, a posjećujem i farme kave – nedavno sam bila u Ugandi, Tanzaniji i Hondurasu. Ono što sam tamo naučila jest da je kava proizvod koji se najbolje proizvodi u obiteljskom okruženju. Ti poljoprivrednici imaju obitelji i djecu, a posao uče od svojih roditelja. Mi to vidimo kao zajedničku budućnost za zdravu, sretnu i obrazovanu djecu – to je ono što želimo i za njih, rekla je. Na kraju smo je pitali kako vidi budućnost kompanije Julius Meinl.

– Ne razmišljam o sljedećih pet ili deset godina, razmišljam o sljedećih pet generacija. Jedan od ključeva jest razumjeti što će biti relevantno i što će buduće generacije cijeniti. Ali sigurno ćemo ostati predani kavi, kvaliteti i održivosti, što je duboko u skladu s našom obiteljskom filozofijom. Hoćemo li možda uvesti i sokove ili druge proizvode, ne znam, to ovisi o potrebama naših kupaca. Pitali smo je li bilo ponuda da se tvrtka kupi i kakvi su bili odgovori na takve ponude.

– Da, bilo je ponuda za kupnju tvrtke. Međutim sretna sam što je nikada nisam morala prodati i dok god mogu raditi, neću to učiniti. Moje srce pripada ovoj tvrtki. Ponekad su ljudi prisiljeni prodavati, ali to nije bio naš slučaj. Odgovor je uvijek bio ne. Ono što potencijalni kupci tvrtke zapravo žele jest naše znanje i stručnost, vještine koje nas čine uspješnima, čak i više od same marke ili kave. Naše iskustvo i korporativna kultura među glavnim su razlozima zašto smo primili ponude, zaključila je Christina Meinl.