Hrvati se iseljavaju bez obzira na pandemiju, iseljeni se ne vraćaju

Hrvatska, u kojoj osobito u posljednjem desetljeću rapidno pada broj rođene djece, još nije pronašla strategiju kako zaustaviti iseljavanje mladih građana te izumiranje stanovništva, koje se ubraja među deset najstarijih nacija svijeta. Zasad demografske probleme uglavnom rješava uvozom jeftine radne snage na kojoj se teško može temeljiti razvoj zemlje. Hrvatska je lani u pandemijskoj godini imala četverostruko više useljenika nego 2011., no ni COVID-kriza nije dovela do zaustavljanja iseljavanja hrvatskih građana kao ni do znatnijeg povratka hrvatskih iseljenika u domovinu. Pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).